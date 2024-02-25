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Камила Валиева приняла участие в съемках нового шоу «Кондитер.Дети»

Камила Валиева приняла участие в съемках нового шоу «Кондитер.Дети»
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Российская фигуристка Камила Валиева приняла участие в съемках нового сезона шоу «Кондитер.Дети», сообщает «Вечерняя Казань». Программа выходит на телеканале «Пятница».

Ранее спортсменка уже участвовала в телевизионных шоу. Камила Валиева снималась в трэвел-шоу «Маршрут на двоих». В нём спортсменка исследовала достопримечательности и незнакомые места российских городов.

Напомним, 29 января было объявлено решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Валиевой. Отсчёт срока дисквалификации ведётся от декабря 2021 года. Все результаты фигуристки с этого момента аннулированы. В связи с этим российские фигуристы лишились золотых медалей командного турнира на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

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