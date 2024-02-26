Жеребьёвка Кубка Первого канала пройдёт на катке «Севкабель Порт»

1 марта 2024 года состоится жеребьёвка Кубка Первого канала по фигурному катанию — 2024. Об этом сообщается в телеграм-канале «Фигурное катание на Первом».

Местом проведения жеребьёвки турнира станет каток «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге. Мероприятие начнётся в 19:00 мск. После жеребьёвки на катке состоится встреча с фигуристами, участвующими в Кубке Первого канала.

Напомним, соревнования Тинькофф Кубка Первого канала по фигурному катанию — 2024 состоятся 2–3 марта в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Лучшие российские фигуристы в одиночном катании, спортивных парах, а также танцах на льду будут разделены на три команды. Помимо основной соревновательной программы, будут проведены баттл элементов, конкурс капитанов, а также челлендж болельщиков.