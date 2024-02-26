Рудковская назвала предварительные сроки возобновления работы ледового дворца Плющенко

Российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская прокомментировала информацию об обрушении крыши в ледовом дворце академии «Ангелы Плющенко» в столичном районе Тропарёво.

«После вчерашнего ледяного дождя и прибившегося снега погнулась ферма. Мы начали ремонт. Для замены фермы демонтировали кровлю на участке пролёта фермы. Для ускорения работ при большом объёме снега разрезали мембрану, чтобы снег весь ледяной упал на ледовую арену. Лёд застелили, чтобы не повредился.

Работы начали вечером, в выходной день. Видеофиксация вся есть, что работы на крыше велись нашими техническими службами и альпинистами. Ничего не вышло из строя на арене. Балка повреждена и мембрана, которую мы сами и разрезали на крыше.

Никто не пострадал. Все работы велись планово и всю ночь. Мы с Евгением и техническими службами были здесь. Что сейчас делаем? Часть детей будут кататься в Горках — в нашей домашней академии. Для части мы будем снимать лёд, который уже забронировали заранее. Никто в плане тренировок ничего не потеряет!

Предварительные сроки возобновления работы комплекса составляют 30–35 дней», — написала Рудковская в соцсетях.