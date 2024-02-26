Анцелиович объяснила, почему Россия подала три апелляции на решение ISU

Юрист Анна Анцелиович заявила, что подача сразу нескольких апелляций в Спортивный арбитражный суд (CAS) со стороны российских фигуристов может повысить шансы на успешный исход дела.

«Подача сразу нескольких апелляций может увеличить шансы стороны, поскольку в каждой апелляции разные истцы, однако преследующие схожие интересы. В нашем случае это и ОКР, и Федерация фигурного катания на коньках России, и спортсмены сборной России, затронутые решением ISU. Все они могут быть представлены различными юридическими командами, а значит, в совокупности есть большая возможность «достучаться» до арбитров, большая мобильность в их выборе. Скорее всего, дела будут объединены и заслушаны коллегией из трёх арбитров. Хотя все мы помним по российским олимпийцам — их было 39, по ним заслушивали не тремя, а четырьмя или пятью арбитрами, что во многом предопределило успешный результат.

Ну и самое главное — показать, что есть несколько сторон, затронутых данным решением. Это не просто сами спортсмены, но и Олимпийский комитет России, и национальная федерация. Таким образом можно попытаться показать значимость данного вопроса для российской стороны. Интересен ещё один факт — канадцы тоже назвали очень многих в качестве ответчиков, включая и МОК, и всех членов сборной команды России в командном турнире, и Олимпийский комитет России. Канадцы тоже со своей стороны максимально попытались привлечь в качестве ответчиков такое большое количество людей для обеспечения беспрепятственного рассмотрения своей апелляции», — приводит слова Анцелиович ТАСС.

Напомним, сегодня, 26 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал четыре апелляция на решение по распределению медалей за командный турнир фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Три апелляции подала российская сторона, ещё одна поступила от Канады.