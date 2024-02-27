Фигуристка Наталья Хабибуллина — о четверном выбросе: Это максимально опасно

Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук стали гостями нового выпуска подкаста «Чемпионата» «Ход коньком». Хабибуллина в беседе с ведущими назвала четверной выброс очень опасным элементом.

Журанков: У меня такое ощущение по нашему разговору, что ты, Наташа, такая более зажигательная, рискованная. Давай это рискнём, давай это пойдём.

Хабибуллина: Мне интересно попробовать. Мы в конце того сезона тоже прямо что-то начали. Захотели попробовать и прыжки другие, и как-то и насчёт выброса задумывались четверного. Но потом насчёт выброса вопрос отпал. Не знаю, есть ли смысл реально в четверном выбросе.

Журанков: Согласен.

Хабибуллина: Это максимально опасно.

Боброва: Очень травмоопасно.

Хабибуллина: Хотя я пробовала четверной выброс, когда только пришла в пары. Но мне было 13 лет, а сейчас 19.

Боброва: Старость не радость.

Ранее Княжук рассказал, что пришёл в парное катание ради интереса.