«Не знал, кто такая Наташа Хабибуллина». Княжук рассказал, как перешёл в парное катание

Фигуристы, выступающие в парном катании Наталья Хабибуллина и Илья Княжук стали гостями нового выпуска подкаста «Чемпионата» «Ход коньком». Княжук рассказал, что пришёл в парное катание ради интереса.
Андрей: А тебе позвонил Доброскоков?
Илья: Нет, Сергей Росляков позвонил.
Андрей: А, они вместе тогда работали.
Наталья: Да.
Андрей: И говорит?
Илья: Мы бы хотели вас пригласить, Илья Игоревич, в пары попробоваться. Я немножко рассмеялся. «В пары? Ну, хорошо, куда?» Просто ради интереса пошёл.
Наталья: По приколу пришёл.
Андрей: И пришёл, значит, а Наташи там не было.
Наталья: Была. Но он не посмотрел, кто я.
Андрей: А ты знал, что тебя конкретно к Наташе Хабибуллиной позвали?
Наталья: Он не знал, кто такая Наташа Хабибуллина, в этом-то и прикол.
Андрей: Ага, понятно.
Наталья: При этом мне сказали, что нашли партнёра, и я была уверена, что всё — мне нашли партнёра. А он пришёл по приколу. Не очень складывается.
Напомним, пара Хабибуллиной и Княжука катается вместе с 2019 года, изначально фигуристам не было понятно, удастся ли им сработаться.