«Не знал, кто такая Наташа Хабибуллина». Княжук рассказал, как перешёл в парное катание

Фигуристы, выступающие в парном катании Наталья Хабибуллина и Илья Княжук стали гостями нового выпуска подкаста «Чемпионата» «Ход коньком». Княжук рассказал, что пришёл в парное катание ради интереса.

Андрей: А тебе позвонил Доброскоков?

Илья: Нет, Сергей Росляков позвонил.

Андрей: А, они вместе тогда работали.

Наталья: Да.

Андрей: И говорит?

Илья: Мы бы хотели вас пригласить, Илья Игоревич, в пары попробоваться. Я немножко рассмеялся. «В пары? Ну, хорошо, куда?» Просто ради интереса пошёл.

Наталья: По приколу пришёл.

Андрей: И пришёл, значит, а Наташи там не было.

Наталья: Была. Но он не посмотрел, кто я.

Андрей: А ты знал, что тебя конкретно к Наташе Хабибуллиной позвали?

Наталья: Он не знал, кто такая Наташа Хабибуллина, в этом-то и прикол.

Андрей: Ага, понятно.

Наталья: При этом мне сказали, что нашли партнёра, и я была уверена, что всё — мне нашли партнёра. А он пришёл по приколу. Не очень складывается.

Напомним, пара Хабибуллиной и Княжука катается вместе с 2019 года, изначально фигуристам не было понятно, удастся ли им сработаться.