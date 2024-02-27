Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Не знал, кто такая Наташа Хабибуллина». Княжук рассказал, как перешёл в парное катание

«Не знал, кто такая Наташа Хабибуллина». Княжук рассказал, как перешёл в парное катание
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристы, выступающие в парном катании Наталья Хабибуллина и Илья Княжук стали гостями нового выпуска подкаста «Чемпионата» «Ход коньком». Княжук рассказал, что пришёл в парное катание ради интереса.

Андрей: А тебе позвонил Доброскоков?
Илья: Нет, Сергей Росляков позвонил.
Андрей: А, они вместе тогда работали.
Наталья: Да.
Андрей: И говорит?
Илья: Мы бы хотели вас пригласить, Илья Игоревич, в пары попробоваться. Я немножко рассмеялся. «В пары? Ну, хорошо, куда?» Просто ради интереса пошёл.
Наталья: По приколу пришёл.
Андрей: И пришёл, значит, а Наташи там не было.
Наталья: Была. Но он не посмотрел, кто я.
Андрей: А ты знал, что тебя конкретно к Наташе Хабибуллиной позвали?
Наталья: Он не знал, кто такая Наташа Хабибуллина, в этом-то и прикол.
Андрей: Ага, понятно.
Наталья: При этом мне сказали, что нашли партнёра, и я была уверена, что всё — мне нашли партнёра. А он пришёл по приколу. Не очень складывается.

Напомним, пара Хабибуллиной и Княжука катается вместе с 2019 года, изначально фигуристам не было понятно, удастся ли им сработаться.

Материалы по теме
«В пары пришёл по приколу». Интервью с дуэтом, который хочет обыграть Мишину и Галлямова
Эксклюзив
«В пары пришёл по приколу». Интервью с дуэтом, который хочет обыграть Мишину и Галлямова
Материалы по теме
Эксклюзив
Княжук вспомнил, как встал в пару с Хабибуллиной
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android