«При чистом прокате мы были бы третьи». Княжук/Хабибуллина оценили прокат на Спартакиаде

Фигуристы, выступающие в парном катании, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук стали гостями нового выпуска подкаста «Чемпионата» «Ход коньком». Фигуристы оценили свой прокат на Спартакиаде-2024.

Илья: Выходили ли бороться за третье место на Спартакиаде? Выходили. Естественно, в первую очередь у нас стоял чистый прокат, безукоризненный.

Наталья: При чистом прокате мы были бы третьи. Смысл говорить о третьем месте, нужно чисто катать.

Илья: Да, хотелось быть третьими, потому что вы сами знаете, какая борьба сейчас у нас.

Наталья: Ну мы не думали о том, что мы именно третья пара. Мы просто каждый старт хотели кататься чисто, чтобы подойти к чемпионату России в своей, наверное, лучшей форме. Вот так. Не было такого, что мы думали, вот мы третьи.

Напомним, пара катается вместе с 2019 года, изначально фигуристам не было понятно, удастся ли им сработаться.