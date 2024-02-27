«В пары пришёл по приколу». Интервью с дуэтом, который хочет обыграть Мишину и Галлямова

Спортивные пары – самый конкурентный вид в российском фигурном катании, несмотря на то что первое и второе место заняты Анастасией Мишиной/Александром Галлямовым и Александрой Бойковой/Дмитрием Козловским. Тем не менее между этими дуэтами ведётся непримиримая борьба, а на третье место претендуют не одна и не две пары!

На чемпионате России бронзу взяли Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, на Спартакиаде – Юлия Артемьева и Алексей Брюханов. А четвёртое место оба раза заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, которые в этом сезоне попадали на подиум Гран-при России.

Наталья и Илья пришли в студию подкаста «Ход коньком» и ответили на вопросы ведущих – олимпийской чемпионки Екатерины Бобровой и журналиста Андрея Журанкова.

Про взаимоотношения в паре и зелёные штаны

Андрей: Некоторые парники, в частности Алексей Тихонов, когда катался, считал, что ни в коем случае нельзя, чтобы отношения в паре становились отношениями в жизни. А в жизни оказалось по-другому. А у вас как?

Илья: А это вырежем (улыбается).

Андрей: То есть вопрос про Алексея Тихонова не зашёл? (смеётся)

Наталья: Алексей Тихонов тут ни при чём (улыбается).

Екатерина: Хорошо, я перефразирую. Действительно, многие становятся парой в парах и в танцах, у меня есть в том числе ответ на этот вопрос, хотя я с партнёром никогда не встречалась. Как вы считаете, это мешает становлению спортивной пары, если имеются отношения? Смогли ли бы вы так выступать?

Илья: Я думаю, это зависит от людей. Я уверен, что многим это не мешает, наоборот, поддерживает их. А некоторые не могут.

Екатерина: Просто мы из подкаста в подкаст, когда обсуждаем вас, говорим о том, что нет в парах и даже иногда в танцах таких взаимоотношений на льду, как у вас. Если вы смотрите в глаза во время программы, то вы смотрите в глаза, а не куда-то между, над головой. И это очень чувствуется. Тот же Тихонов всё время говорит в своих комментариях – между ними чувствуется связь на льду. Это не вопрос, это констатация факта. Вы это тренируете?

Илья: Да нет, не знаю. Нам не страшно посмотреть близко друг другу в глаза, это нормально.

Наталья: Мы очень часто общаемся, нет такого, что мы видимся только на тренировках и для нас посмотреть в глаза – это что-то страшное.

Екатерина: Я могу посмотреть сейчас в глаза Андрею, и я просто на него посмотрю, а когда у вас танго – это про страсть, про любовь. Ты не просто смотришь на него, как нужно на него посмотреть? У вас это получается. Раскройте секрет, так же хочу уметь (улыбается). Вы работаете над своими программами в зале?

Илья: Работаем.

Наталья: Не могу сказать, что мы учимся как-то правильно смотреть. Вообще первый раз слышу, чтобы говорили, что у нас хорошо получается смотреть в глаза друг другу. Обычно, наоборот, говорят, что недостаточно.

Екатерина: Это тренеры?

Наталья: Я, в принципе, всегда слышала, что нужно больше смотреть друг другу в глаза и показывать связь. Когда на прокатах это обсуждают, часто бывает это замечание.

Илья: Мы часто слышали, что у нас недостаточно контакта в программе. Но мы старались это исправить.

Андрей: И когда вы представили программы этого сезона, тоже так говорили?

Илья: Ну нет, я думаю, мы исправились.

Наталья: В начале сезона было такое.

Екатерина: Ребята, однозначно могу вам сказать: вы справились с этим. Это круто, вы большие молодцы. «Игра престолов» – я им верю. Я не смотрела сериал, а уже хочу посмотреть.

Андрей: Есть мысли оставить танго на следующий сезон?

Илья: Нет.

Наталья: Я думаю, нет, нужно менять.

Илья: Обе программы сто процентов меняем.

Наталья: Мы два года катали «Маску», и во второй сезон было тяжело катать. Казалось, что мы из этой программы выросли. Конечно, из танго вырасти очень сложно, это не «Маска», но мы устали катать два года одно и то же. На второй сезон включалась музыка, и мне уже надоедала эта музыка. Было сложно катать.

Андрей: Мне показалось, что даже цвет штанов в какой-то момент изменился.

Наталья: Вам не показалось (улыбается).

Андрей: Когда вы появились в этих зелёных штанах, первая реакция была: «Вау!»

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Илья: Первые жёлтые были.

Андрей: Жёлтые были ещё тогда, когда вы по юниорам катались?

Наталья: Да.

Андрей: Зелёные ещё были такого яркого электрического оттенка…

Илья: Я вырос из жёлтых штанов, мы вышли в мастера и решили – пора зелёные.

Наталья: У меня костюм поменялся. Я была в золотом платье, и в первый же сезон я сливалась со льдом – я светлая, волосы светлые, и костюм тоже жёлто-золотой. Мне сказали: «Поменяй костюм». Мы ушли от фильма «Маска», сделали рандомный костюм, просто яркий, и сзади были такие салатовые полосочки. Поэтому решили сделать штаны под их цвет, потому что жёлтые вообще не подходили.

Про работу с Ильёй Авербухом и музыку для программ

Екатерина: Я знаю, что Илья Авербух работал с вами над программами этого сезона. Собираетесь ли продолжать сотрудничество, есть ли наметки для новых программ? Будете ли кого-то приглашать для новых постановок?

Наталья: Пока вообще не знаем. Но, конечно, хотелось бы поработать. Нам очень понравилось.

Андрей: С Ильёй Изяславовичем ещё не договаривались?

Наталья: Нет, вообще ещё не думали, что у нас будут за программы, музыка. Совсем-совсем.

Екатерина: А может быть, в машине какая-то музыка включается и вы: «О, было бы классно поставить»?

Илья: Не скажу (улыбается). Мы сами не знаем точно. Может быть, что-нибудь из классики в хорошей обработке.

Андрей: А почему все сейчас берут обработку классики? Почему не берут чистую?

Наталья: Наверное, надоела просто. Чтобы в акценты попадать (улыбается).

Екатерина: Ни за что не поверю, что нет такой музыки, под которую вы мечтали когда-то поставить. Бывают такие моменты, что либо она вам не подходит, либо катаная-перекатанная, либо вы не доросли до нее. Нет такой музыки?

Наталья: Есть. Но мы уже её скатали.

Илья: Это «Ромео и Джульетта». Я хотел кататься под неё ещё с одиночного, она была у Юдзуру Ханю когда-то давно, и все эти годы я ждал, когда она придёт ко мне, и вот она пришла только в парах.

Екатерина: Пришла в виде драгоценной партнёрши Натальи, и сразу можно было катать «Ромео и Джульетту».

Андрей: Сильные и слабые стороны программы этого сезона?

Илья: Так, ну в короткой — это прежде всего акценты, да? Очень сложно нам попадать в акценты, когда что-то идёт не так в программе. Даже вот малейшая оступка может привести к тому, что в дорожке мы будем делать абсолютно всё не в музыку.

Наталья: Тогда это не смотрится.

Илья: Да, а спешить в короткой программе, именно спешить, — это очень не смотрится.

Наталья: Мы никогда не спешили. Это нереально, мне кажется, сделать.

Илья: Ну да, потому что у нас на тренировке каток стандартного размера, а…

Наталья: На соревнованиях поменьше всегда каток. И мы на соревнованиях делаем выезд с подкрутки, там акцент вот на поворот. Мы всегда чуть раньше его делаем, потому что на соревнованиях арена другая.

Илья: И вот в том числе на Спартакиаде мы тоже раньше музыки немножко после подкрутки приехали

Андрей: Так, то есть это вот та сложность, которая была?

Наталья: Да, но если ты делаешь всё в музыку, то смотрится очень круто. Поэтому нужно было просто накатывать, нарабатывать.

Андрей: Вам какая больше всё-таки программа по душе в сезоне была?

Наталья: Произвольная. Она более понятная для нас, более простая. Наверное, знакомый образ.

Андрей: Вы, когда решили, что будете катать «Игру престолов», тоже последнее время катано-неперекатано, много кто выступал, вы чётко понимали, что просто пойдёте по лекалу «Ромео и Джульетты», в данном случае по сюжету сериала? Вы сразу это определили?

Наталья: Мы вообще как-то нашли музыку не сразу. У нас не было музыки на произвольную программу очень долго.

Илья: Мы очень долго её искали, да.

Наталья: Мы не знали, под что можно скатать.

Илья: Мы дождались прям до последнего момента.

Андрей: Последний момент это когда было?

Наталья: Ну вот, наверное, это был июнь. И мы тогда были в Ижевске, последние дня два отдыха оставались. И нам говорят, что нужно музыку искать, скидывайте, скидывайте музыку. У нас нет музыки. А нам через два дня с Ильёй Авербухом ставить программу, а музыки нет. А мы короткую тоже не могли найти. И мы к нему пришли, сказали, мы хотим танго, а музыки у нас нет. И он нам предложил музыку, нам понравилось.

Илья: Просто первую включил, и всё, сразу.

Наталья: Да, и круто. А произволку как-то не очень хотелось снова приходить и говорить, ну, у нас тоже нет музыки. И как мы вообще пришли к «Игре Престолов»?

Илья: Так я же скинул…

Наталья: Ну, я помню, но я не помню, как мы пришли.

Илья: Я тебе кидал нарезки?

Наталья: Наверное, да. Вот начало, которое у нас первая музыка.

Андрей: Как ты кидал нарезки?

Илья: Ну не нарезки, а из фильма саундтреки.

Наталья: У нас же там две разные музыки. Изначально вообще нам сделали нарезку, что три разные музыки. Третья музыка — это вот когда титры идут.

Илья: Это классическая тема, да.

Наталья: И мы не очень хотели под неё катать.

Илья: Да, потому что это слишком как-то…

Наталья: Мне кажется, все, кто катали, под это катали. И мы решили сделать начало и конец одинаковые, только в конце более нарастающая музыка.

Илья: Это не по сюжету. Потому что в начале там вообще Дейенерис и Джона нет.

Наталья: Да, мы сразу их катаем, получается. Потому что это самые главные герои, и, наверное, понятнее всего будет их катать. Потому что, если мы будем пытаться историю какую-то сделать, будет непонятно, о чём мы катаем, мне кажется, нелогично. Причём мы не были уверены, что мы прям раскроем программу, что все поймут, о чём мы катаем, а так ещё брать героев, которых не все знают. Ну, нелогично получается.

Екатерина: Будете скучать по этой программе?

Наталья: Да, я думаю, да.

Илья: Да, очень.

Про приметы и подготовку к прокатам

Андрей: А у меня есть вопрос. Сколько ты делаешь причёску на произвольную программу?

Илья: Два часа.

Наталья: Нет, час двадцать мы делали. Не очень долго, но получается, там перерыв между тренировкой и произволкой вообще очень маленький. И без отдыха. Приходишь с тренировки, сразу заплетаешься – и на старт.

Илья: Но последний вариант был такой максимально экспериментальный.

Наталья: Мне там накрутили даже семь косичек. Разные мастера делали, потому что разные города постоянно.

Екатерина: А ты в парикмахерскую ходишь?

Наталья: Конечно. Я сама так себе не заплету.

Илья: Да, это её отдельная тема с нашим тренером Викторией Ерёминой.

Наталья: Да, в общем, началось с того, что на этапе в Москве мой тренер, Виктория Юрьевна Шляхова, предложила, чтобы меня заплели на соревнования, на произволку, потому что ну как-то простенько, обычный пучок, а там всё-таки Дейнерис, у неё всегда косы были. И я согласилась. Пришли знакомые её и заплели меня. И мне понравилось. Ну, красиво выглядело, необычно, и все это отметили. То, что прям точно попали в образ. И с того момента всё пошло. У нас в Челябинске какая-то тетёнька тоже просто рандомная пришла. Наш тренер нашёл в Челябинске кого-то. Показали вот примерно, что нужно сделать. Естественно, у всех людей разная техника, все по-разному делают. Вот сейчас в Магнитогорске тоже нашли просто какую-то девушку, которая меня заплела. У всех трёх девушек разные получались причёски.

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Екатерина: Личный вопрос. Тебе с этим нормально, в том плане, что тебе вроде как настраиваться на старт, приходят какие-то, опять же, как ты говоришь, неизвестные люди, и по-разному это делают? Как ты с этим миришься?

Наталья: Когда в первый раз, на шестом этапе… У меня раньше вообще какие-то были постоянные ритуалы… Мне нужно всегда вовремя прийти, в одно и то же время что-то сделать, начинать заплетаться, вот такое. Сейчас у меня такого нет.

Илья: Это же моя тема.

Наталья: У меня тоже так всегда было раньше.

Илья: Теперь нет, кстати.

Наталья: Не дай бог я не посплю перед стартом, всё, у меня трагедия, что я из-за этого плохо выступлю. Я это как-то вытянула из головы, потому что от этого, по идее, ничего не зависит. Нужно просто выходить и кататься.

Андрей: А Илья сказал, что это его тема.

Илья: Да, у меня раньше были такие определённые ритуалы.

Наталья: Он же на некоторых соревнованиях говорит, я хотел там опять ровно через час встать, потом решил лишний раз паниковать — ну смысл…

Илья: У меня были определённые ритуалы перед соревнованиями, именно в отеле, что я должен сделать, во сколько, куда пойти, ну вот так, не знаю, это может быть странно.

Андрей: И от каких ритуалов ты уже отказался?

Илья: Да практически от всех. Ну, просто я в один момент решил, да зачем? Ну, действительно, зачем?

Наталья: Это лишнее волнение получается.

Илья: Я разок попробовал без всего. Даже чуть ли не опоздал на автобус. Потом подумал, тут ничего страшного. Нормально всё, даже полегче мне. Ну, морально я себя не загоняю и поэтому отошёл.

Екатерина: Главное, костюмы и коньки не забывай в номере, пожалуйста.

Андрей: А вы друг друга страхуете?

Наталья: Я постоянно спрашиваю, когда выходит из номера, есть ли аккредитация, коньки, костюм.

Про борьбу за третий номер в сборной России

Андрей: Вы выходили бороться за третье место на Спартакиаде?

Илья: Выходили.

Андрей: Я просто помню ваше раннее интервью, где вы говорили, что вообще о местах ещё не задумываетесь, и главное — это исключительно самосовершенствование.

Илья: Естественно, в первую очередь у нас стоял чистый прокат, безукоризненный.

Наталья: При чистом прокате мы были бы третьи. Смысл говорить о третьем месте, нужно чисто катать. Ну, конечно, у тебя в голове всё равно…

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук на подиуме этапа Гран-при в Москве Фото: РИА Новости

Илья: Да, хотелось быть третьими, потому что вы сами знаете, какая борьба сейчас у нас.

Андрей: А вот интересно, давайте начнём про эту борьбу. Она ощущается вот внутри соревнований, внутри сборной. Идёт просто конкретная борьба. Есть две топовые пары, которые там между собой разбираются. И есть вот эта борьба, в которой были вы, которые, между прочим, по юниорам обыгрывали Артемьеву с Назарычевым. Правильно? Вы же обыгрывали их тогда?

Илья: Ну, на первенстве России.

Андрей: Вы боролись с Чикмарёвой и Янченковым. То есть вы так все идёте вместе. Как вы считали себя в начале сезона? Вы фавориты в этой борьбе или нет?

Илья: Не думаю.

Наталья: Ну мы не думали о том, что мы именно третья пара. Мы просто каждый старт хотели кататься чисто, чтобы подойти к чемпионату России в своей, наверное, лучшей форме. Вот так. Не было такого, что мы думали, вот мы третьи. Вообще не было.

Андрей: Чемпионат России сильно разозлил?

Илья: Да.

Наталья: Конечно.

Илья: Это самый сложный был момент за весь сезон, за все сезоны.

Наталья: Да, и тем более короткая не получилась. Обычно короткую мы всегда катали чисто, а тут… Непонятная какая-то ошибка, которая выбила немного.

Екатерина: После таких ошибок, особенно между короткими и произвольными, у вас как-то происходит разговор между собой? Кто-то кого-то поддерживает? Или, наоборот, кто-то выплёскивает переживания свои?

Наталья: Ну, конечно, поддерживаем друг друга.

Андрей: Кто, так сказать, берёт на себя функцию, я не знаю, психолога, психоаналитика?

Илья: Я, наверное.

Наталья: Смотря у кого что не получится, в какой программе, от этого зависит. Бывает то, что, например, вот выброс. Как нам сказали тренеры, это была общая ошибка. Я могла вытащить выброс, но Илья немного не так кинул. Я очень расстроилась после короткой, потому что я не ожидала.

Илья: Но это была общая ошибка, то есть и я неправильно сделал, и Наташа, допустим, поспешила.

Наталья: Я и не такие раньше выбросы вытаскивала, а сейчас мы начали делать немного по-другому, и мне чуть-чуть неудобно, и я уже не делаю такие попытки.

Екатерина: Какие были ощущения, когда Илья упал с тодеса?

Наталья: Во-первых, я поняла, что мы упали, только когда мы докатали программу. Вот я падаю, и у меня ощущение, что вроде я не на соревнованиях, наверное. Как я могла упасть с тодеса? Очень непонятное ощущение. Мы докатали программу, нам уже выставляют баллы, ну я думаю, ну вот вылетел один элемент, ну прочерк. Потом мы ушли уже в раздевалки, и только тогда я поняла, что у нас ещё два дедакшена. То есть я вообще не поняла. Думаю, ну без одного элемента, ничего страшного.

Илья: Мало того, два дедакшена, из-за этих двух дедакшенов невозможно поставить высшие оценки за компоненты.

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук на Спартакиаде Фото: РИА Новости

Наталья: Я только поняла это вот в раздевалке, то есть я вообще что-то как-то не особо осознала. Ну, упали, ну, сорвали. Не могу сказать, что рыдала. Конечно, очень обидно, но потом подумала, это всего лишь Спартакиада. Что из этого? Убиваться так…

Илья: Это спасти было абсолютно невозможно. Это просто в секунду, меньше даже. Причём я вот вчера посмотрел ваш подкаст. Хочу сказать, что вы абсолютно правильно подметили, что, сами знаете, да, может быть, оттяжка чуть-чуть посильнее, может быть, нормальная, обычная, но в тренировочной практике такое, ну, вполне может быть, то есть когда чуть-чуть побольше, когда поменьше, и на тренировках мы спокойно это делаем, то есть я могу спокойно удержать её. То же было и на Спартакиаде. Чуть-чуть оттяжка была побольше, но это была абсолютно нормальная попытка для меня. Просто лёд скользкий.

Наталья: Я вообще подумала, что я очень сильно оттяжку дала, и я его перетянула. Вот у меня было такое ощущение во время тодеса. То есть я прям заходила, но как-то я во время проката устала, но на тодес я заезжала уже в принципе уверенно, что сейчас докатаем, и всё.

Илья: Но мы не расслаблялись, и вот я не расслаблялся.

Наталья: Да, потому что некоторые говорят, что мы расслабились, а мы такие – нет, такого не было. Мне тоже говорили тренеры, там, пятку от себя на тодесе, чтобы натяжение получше. Я прямо вот начала заходить с хорошим оттяжением, и раз, и всё, и мы лежим.

Илья: На последней тренировке была история интересная.

Наталья: У нас в 9.30 начинался лёд утренний и заканчивался в 10. И автобус был в 10. А из-за причёски я хотела успеть в 10 на автобус. Я Илье говорю в начале льда, давай докатаемся за пять минут до конца льда, уйдём, чтобы успеть на автобус. Вот конец льда, мы прыгаем там прыжки. Илья говорит, давай тодес сделаем. А я говорю, господи, ты что, последним элементом тодеса не сделаешь? Он такой, ну не знаю. И мы докатываемся и уходим со льда. И когда мы падаем в прокате с тодеса, я вспоминаю в голове свою фразу, ты что, тодеса не сделаешь последним элементом?

Илья: Я где-то чувствовал это.

Наталья: Да, и прям вот я поняла то, что лучше бы я на автобус тогда опоздала. Там пешком было идти четыре минуты. Надо было доделать тодес, может быть, тогда что-то поменяло. Может, на тренировке тогда сорвали бы и подумали.

Екатерина: Работаете ли вы с психологом и считаете ли это необходимым вообще?

Илья: Раньше занимались, сейчас уже нет.

Екатерина: Не подошёл или сейчас нет в этом нужды?

Наталья: Нет нужды, наверное. Нет такого, что мы не можем справиться без психолога.

Илья: Когда мы вот начали ездить на юниорские Гран-при, в юниорский сезон, нам он был необходим. А сейчас мы сами друг другу психологи.

Екатерина: Судя по вашим просто отношениям, вот вы действительно в данный конкретный момент и являетесь психологами друг друга, потому что вы можете друг другу что-то рассказать.

Наталья: Ну мы всё говорим. Я вообще родителям стараюсь плохое не рассказывать. Вот, допустим, там плохо день прошёл. Мне позвонили, я скажу, у меня всё хорошо.

Андрей: А Илье ты скажешь, что у тебя плохо день прошёл?

Наталья: Конечно, Илья это видит.

О переходе Ильи Княжука в парное катание

Андрей: А как он изменился?

Наталья: Ну, не знаю, он, наверное, намного стал осознаннее подходить ко всему. Понятно, что он стал старше по возрасту. Но всё равно, если сравнить его, например, когда он пришёл и каким стал через два года, то вообще другой человек.

Андрей: Ничего себе! А какое у тебя сложилось первое впечатление, когда он пришёл? Тебе же сказали, что нашли партнёра-одиночника.

Наталья: Красивый мальчик пришёл.

Илья: Ты потом говорила: «Что это за лох такой, который не умеет прыгать»

Наталья: Да неправда! Я так сказала, когда он пришёл в зал. Мы там прыгали, это был его первый день. А он в зале прыгает в разы хуже, чем на льду.

Илья: Я вообще не умею в зале прыгать.

Наталья: В зале он может сделать разве что дупель. И то — еле-еле.

Илья: Максимум — тур двойной.

Наталья: А на льду всё прыгает. Ему не нужно прыгать в зале — такой человек просто. И вот тогда он пришёл в зал и еле-еле запрыгал этот дупель в две ноги, я смотрю и думаю: «Как так? Мне же сказали, он все тройные делает и тройной аксель прыгает».

А вообще, когда он только зашёл, я помню, что подумала: «Красивый мальчик зашёл».

Екатерина: А ты что подумал о Наташе?

Наталья: Он даже не понял, кто я.

Илья: С третьего раза угадал. Мне сказали, что там Наташа будет. Я зашёл, но не знал, где она. Не рассказали мне, как она выглядит, да и я искать не стал тоже.

Андрей: Тут какая-то странная история у нас получается. Странные смотрины были. Ты катался в одиночке у Ильи Климкина на тот момент, правильно? У тебя были все тройные и тройной аксель, да? Наверное, четверные уже надо было начинать учить.

Илья: Так я и делал риттбергер и сальхов.

Андрей: Ничего себе. А чего ты пошёл в пары?

Илья: Позвали – и решил попробовать.

Наталья: По приколу! (Смеётся).

Екатерина: Да, вот я только хотела сказать. Я запомнила эту фразу, когда смотрела одно ваше интервью — по приколу!

Илья Княжук выступает в одиночном катании Фото: РИА Новости

Андрей: А тебе позвонил Доброскоков?

Илья: Нет, Сергей Росляков позвонил.

Андрей: А, они вместе тогда работали.

Наталья: Да.

Андрей: И говорит?

Илья: Мы бы хотели вас пригласить, Илья Игоревич, в пары попробоваться. Я немножко рассмеялся. «В пары? Ну, хорошо, куда?» Просто ради интереса пошёл.

Наталья: По приколу пришёл.

Андрей: И пришёл, значит, а Наташи там не было.

Наталья: Была. Но он не посмотрел, кто я.

Андрей: А ты знал, что тебя конкретно к Наташе Хабибуллиной позвали?

Наталья: Он не знал, кто такая Наташа Хабибуллина, в этом-то и прикол. При этом мне сказали, что нашли партнёра, и я была уверена, что всё — мне нашли партнёра. А он пришёл по приколу. Не очень складывается.

Андрей: И когда прикол перестал быть таковым?

Илья: Наверное, через неделю. Пару дней я ради интереса походил, потом…

Андрей: Подожди, я что-то не очень понимаю. Ты пришёл в парное катание. Тебе должны были с девочкой дать раскататься как-то, что-то сделать, а ты даже и не понял, кто она. Ты что, вместе с ней не катался, получается?

Илья: Нет-нет. Я пришёл в зал на разминку.

Наталья: И не понял, кто из нас Наташа.

Илья: Там стояли Даша Бояринцева, Даша Павлюченко и Наташа. Они втроём рядом стояли, и я смотрел и всё гадал, кто это.

Андрей: А тебе кто из них больше понравился?

Илья: Наташа мне понравилась больше всех. И потом побежали, когда… Мы же бегали раньше в парах. И сказали, вроде: «Всё — побежали». Да?

Наталья: Нет. Такого вообще не было. Мы тогда прыгали по такой прямой (показывает руками) какие-то перекидные, аксели. И тут ты пришёл, опоздал чуть-чуть. Мы что-то попрыгали, вышли на лёд, и на льду нам сказали делать в паре беговые. Мы поделали что-то, прыжки попрыгали вроде, повращались. Тогда он уже и понял, кто я.

Илья: Нет, я понял в зале, конечно.

Наталья: Да? Я вообще не помню.

Андрей: И в итоге ты остался в парном катании? И тебя Климкин не удерживал?

Илья: Нет. Нет, абсолютно нет.

Как Тутберидзе отправила Хабибуллину в парное

Андрей: А Наташу в парное катание Тутберидзе отправила. Этери Георгиевна прямо позвонила и сказала: «Девочка классная, возьмите её?»

Наталья: Она мне предлагала в 2017 году. Говорит: «Не хочешь в парном попробоваться?» Я тогда сказала: «Какое парное катание? Зачем?»

Андрей: А у тебя тоже всё было в порядке с прыжками?

Наталья: Я приехала в Москву, когда уже все прыгали тройные. Но я их выучила за два месяца. Начала выступать. Сначала с двойными, а буквально через полгода я уже выступала со всеми тройными. Потом перед Олимпиадой в 2018 году Этери Георгиевна меня ещё раз подозвала и спросила: «Всё-таки собираешься в парное катание?» А я как раз поняла, что в одиночке мне ловить нечего. Там передо мной, грубо говоря, четверные вовсю учили. Я, правда, сама тройной аксель изучала на самом деле. Но в конце 2017 года сломала ногу. Вот и подумала, почему бы не попробовать в парном?

В итоге сказала Тутберидзе, что я готова, хотя даже с родителями особо не разговаривала насчёт этого. Тутберидзе передо мной позвонила Сергею Сергеевичу Рослякову, рассказала, что есть девочка, прыгает такие-то прыжки. На следующий день Сергей Сергеевич пришёл на ледовую тренировку к Этери Георгиевне, посмотрел мои прыжки, и в понедельник я ушла в парное катание.

Как Илья ждал Наташу со стрессовым переломом

Екатерина: С руками и ногами оторвали. Но я хочу напомнить: история на этом не закончена. Потому что, как только Илья решил остаться в парах, партнёрша была вынуждена после этого месяц не кататься. Илье пришлось накатываться как-то без неё. Вот здесь поподробнее, пожалуйста, расскажите.

Илья: Я катался один. Естественно, мне давали разных девочек, чтобы я хоть что-то учился делать. Работал я с такой чёрной дамой…

Наталья: У нас в зале есть такие большие тренажёры.

Илья: Такие, знаете, как у борцовских, но просто обычные чёрные.

Андрей: Тяжёлые?

Илья: 43 кг, по-моему, одна и вторая чуть побольше. И я с ними занимался. Давали мне разных девочек.

Наталья: Вместе мы успели покататься три дня. Илья пришёл в понедельник, это было 7 января.

Илья: И за эти три дня мне так понравилось кататься с Наташей, что, когда потом давали других девочек, я очень неохотно с ними вставал. Помню, тогда Наташе писал, что мне неудобно, я не понимаю, как с ними что-то делать.

Андрей: А Наташа куда делась?

Наталья: А у меня ещё до прихода Ильи с декабря болела нога. Я никому не говорила. Думала: ну, болит и болит. Терпела-терпела. Потом пришёл Илья, и мы резко начали прыгать. Естественно, тройные. В итоге у меня очень сильно заболела нога. В среду я пошла на МРТ, потому что вообще ничего уже не могла делать. Мне сказали, что у меня стресс-перелом и месяц не будешь кататься. Я написала Илье: «Ты меня ждать будешь?» Он ответил: «Ну, конечно».

Просто, мальчик всего три дня в парном, а я ему говорю, что у меня нога сломана. Пришёл, называется, в пару! Вот я и не каталась. Конечно, не месяц целый. Во-первых, гипс мне не надевали, так как стресс-перелом был какой-то довольно лёгкий. Я просто не каталась какое-то время. Потом пришла через недели две-три и скользила. А примерно через месяц мы начали что-то заново делать.

Андрей: И он ждал тебя?

Наталья: Да. Я думала, он сейчас с кем-нибудь в пару встанет либо уйдёт обратно в одиночку. А то позвали, а девочка ушла.

Илья: Уходить в одиночку я не хотел.

Андрей: А объясни почему: у тебя же был тройной аксель, два четверных — риттбергер, сальхов.

Илья: Но на соревнованиях я успел только аксель показать.

Андрей: Ну ок, мало ли, впереди ещё были бы соревнования. Что тебя так в парном зацепило?

Илья: Общение прежде всего. У меня в жизни никогда такого не было на льду. Именно контакта такого близкого, постоянного.

Андрей: Короче — ты не одиночник по своей натуре.

Илья: На льду, наверное, да.

Екатерина: Это удивительная история. Это, во-первых, интересно, во-вторых, ты понимаешь, что, несмотря ни на что, звёзды всё равно сошлись. И по отношениям между вами, и по тому, как вы друг другу подходите. Я думаю, пубертат-то вы уже преодолели и не будете по росту перестраиваться. Это классная, удивительная история! Супер.

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

О стратегии с каскадами и общении во время проката

Екатерина: Развейте, пожалуйста, один миф. В произвольной программе чаще всего у парников стоит каскад. У вас в том числе, правильно же?

Наталья: Комбинация.

Екатерина: Ну, комбинация, каскад… Допустим, происходит падение у одного из партнёров. Второй это видит и уже как бы условно не парится со следующим прыжком — потому что смысла терять силы уже нет. У вас на такой случай наработана вторая история, что вы делаете каскад на следующем прыжке?

Андрей: То есть к риттбергеру.

Наталья: Да. У нас так в Питере на мемориале Панина-Коломенкина случилось. Я упала с лутца в произвольную.

Илья: Я сразу вижу, что она лежит, и всё…

Андрей: И ты успел не добавлять…

Наталья: Конечно. А смысл, если ты теряешь каскад?

Илья: У нас там достаточно времени, чтобы понять.

Андрей: Как раз пауза между прыжками.

Наталья: Да, перед дуплями можно выкатиться.

Илья: Был бы тулуп, было бы уже тяжелее.

Наталья: Или сальхов. Хотя сальхов тоже можно сделать.

Илья: Там там ойлер же.

Наталья: А, ну да.С дуплями вот прям легко.

Андрей: Подождите. Вы первая пара, которые стали делать лутц — ойлер — сальхов, правильно?

Наталья: Да.

Андрей: Но вы сейчас отказались от него в пользу тройного лутца с двумя двойными акселями, потому что удобнее контролировать?

Илья: Нет, он просто дороже.

Наталья: Мне, честно, проще было ойлер — сальхов выдать. Ну да. Но с дуплями дороже, и все теперь делают.

Андрей: А вы вообще такие талантливые ребята: быстро нарабатываете совместные прыжки?

Наталья: Я думаю, не проблема с дуплями прыгнуть каскад. Я помню, как в том году после контрольных прокатов нам сказали, что так можно делать, и мы просто попробовали на одной тренировке и решили на мемориале Панина-Коломенкина показать. Так и вставили в программу. Это же не что-то для нас новое. Не четверной прыжок выучить.

Екатерина: И что вы тогда на Панина-Коломенкина после риттбергера сделали, когда запланированный каскад не пошёл?

Наталья: Мы едем на риттбергер и разговариваем во время программы. Илья говорит: «С тулупом делаем?» Я: «С каким тулупом? С ойлером — сальховом». Он меня спрашивает: «С тройным?» А я еду и уже просто умираю.

Илья: С каким тройным? С двойным!

Наталья: Это всё обсуждаем за три-четыре секунды. Заходим и делаем каскад тройной риттбергер — ойлер — двойной сальхов. В общем, каскад у нас был.

Илья: Хотя можно было делать и с тройным сальховом.

Наталья: У меня не было уверенности в тройном риттбергере — ойлере — тройном сальхове, поэтому сделали с двойным сальховом. Но вот на чемпионате России так не получилось. Я приземлилась в «тройку» и подумала, что Илья не будет прыгать после этой моей ошибки. Просто сделаем лутц и потом прицепим каскад. Но он потом то прыгает, то не прыгает, а я вылетаю в акселе и делаю только перекидной. Получается, что мы без каскада, можно сказать, остались. Там вот не получилось. Если бы кто-то упал, наверное, легче было бы.

Илья: Сколько мы набрали с каскадом там? Баллов пять, наверное? И на Спартакиаде набралось шесть баллов с каскадом.

Андрей: Почему шесть баллов вы набрали-то? А, потому что лутц с недокрутом и дупель в степ-аут.

Илья: Вместо 13-14 баллов получили шесть.

Андрей: Значит, то, о чём Катя как раз говорит, вариант «Б» на тренировках был в принципе отработан.

Наталья: Да, бывало такое, что мы с двумя каскадами делали.

Илья: Мы часто катаем так.

Андрей: А второй какой — с двойным или с тройным?

Наталья: С тройным на тренировках.

Илья: Тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель и тройной риттбергер — ойлер — тройной сальхов.

Наталья: На тренировке, если упадёшь, ничего страшного. А на соревнованиях с двойным точно сделаешь.

Андрей: Ну, нормально, вы так общаетесь во время проката.

Наталья: Мы и сейчас на Спартакиаде, когда первый каскад сорвали, Илья едет и говорит: «Чё, тоже сорвала?»

Андрей: А ты не видел, получается?

Илья: Я видел, что она замедлилась, и потом я тоже. Мы немножко переехали там дугу, направление само. Мы должны прыгать вот так (показывает руками) а мы пошли туда, и меня уже вообще развернуло.

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук Фото: РИА Новости

Наталья: Хотя перед выбросом мы обычно должны отдыхать, потому что после подкрута и каскада, дыхание сбивается. Но вместо того, чтобы дышать, мы разговариваем.

Илья: Я спрашиваю и ржу! Не знаю, это было видно или нет.

Екатерина: Удивительные вы люди, ребята.

Об усложнении подкрутки и желании выучить четверную

Андрей: Я вообще хотел спросить ещё про некоторые элементы. Где шпагат в подкрутке?

Илья: Он присутствует, но у нас не получается сделать на соревнованиях. На тренировке мы делаем его. Конечно, не 100%, но делаем.

Наталья: Какое-то волнение сказывается. Зажатость, наверное. На тренировках в принципе получается делать. Где-то с сентября мы делаем нормальный подкрут с шпагатом.

Андрей: На четвёртый уровень?

Наталья: Да. А выходишь на старт и начинаешь паниковать, что сначала подкрут, а дальше у тебя прыжок. И получается, не по-старому, но что-то между.

Илья: Ещё не успели наработать шпагат.

Наталья: Нужно больше, наверное, его делать.

Илья: Хотя мы на самом деле очень долго исправляем подкрутку.

Наталья: И много делаем его на тренировках. Это, пожалуй, элемент, который мы больше всего делаем.

Илья: Раз 30 примерно за тренировку.

Наталья: Скорее, за день: это две тренировки. В любом случае много получается. И хочется всегда сделать лучше. Бывает, на тренировке шпагат не получается. Вроде вылет хороший, высота есть, а шпагата нет. Мы уже думали, может, четверную проще сделать без шпагата.

Андрей: А четверную пробовали?

Илья: Нет, не пробовали. Мы хотим попробовать.

Наталья: Причём в зале мы только двойную подкрутку делаем. Сразу на льду придётся пробовать.

Илья: Ух ты.

Илья: Но попробовать желание есть.

Андрей: А почему в зале только двойную делаете?

Наталья: Не знаю. У нас в зале по совпадению хуже получается, чем на льду. Нам на льду намного проще делать.

Илья: И когда мы начали изучать шпагат, мы делали только с двойной, чтобы на полу всё контролировать. Но на полу двойной подкрут со шпагатом Наташе очень легко сделать, а в тройной немножко…

Наталья: У нас на полу хуже совпадение, чем на льду. Мы на льду за счёт скорости совпадаем больше. Хотя у некоторых пар бывает наоборот, что на льду хуже подкрут получается.

Андрей: То есть четверную подкрутку вы собираетесь всё-таки попробовать.

Наталья: Да, интересно было бы.

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Екатерина: Это именно ради интереса, я так понимаю. Потому что, судя по недавнему интервью Паши Слюсаренко, где он говорит, что действительно в ней нет смысла, так как стоит она не дороже, а выполнять её сложнее, риск опять же.

Илья: Главное, чтобы шпагат был, естественно. Без шпагата смысла нет. Можно тройной подкрут со шпагатом на плюс просто делать.

Наталья: Мне кажется, четверной подкрут, даже если ты сделаешь без шпагата, но остальное всё выполнишь, это будет очень хорошо.

Илья: Кто знает. Может, у нас легко пойдёт.

Наталья: Да. Мы не знаем, насколько просто будет делать этот подкрут и насколько просто будет дальше катать.

О четверном выбросе

Андрей: У меня такое ощущение по нашему разговору, что ты, Наташа, такая более зажигательная, рискованная. Давай это рискнём, давай это пойдём.

Наталья: Мне интересно попробовать. Мы в конце того сезона тоже прямо что-то начали. Захотели попробовать и прыжки другие, и как-то и насчёт выброса задумывались четверного. Но потом насчёт выброса вопрос отпал. Не знаю, есть ли смысл реально в четверном выбросе.

Андрей: Согласен.

Наталья: Это максимально опасно.

Екатерина: Очень травмоопасно.

Наталья: Хотя я пробовала четверной выброс, когда только пришла в пары. Но мне было 13 лет, а сейчас 19.

Екатерина: Старость не радость.

Наталья: Конечно. Страшнее заходить в элементы такие. Подкрут не пробовала никогда, поэтому интересно. Иногда делаешь тройной с таким приличным запасом, так легко, удобно и думаешь, может, проще реально четверной. Может, у нас он хорошо пойдёт?

Андрей: А Илья что скажет?

Илья: Ну, да.

Наталья: Тоже хочет попробовать.

Екатерина: У него варианта, мне кажется, нет.

Наталья: Наш тренер сказал, что пока мы четвёртый уровень на тройном подкруте не сделаем на соревнованиях, она от нас не отстанет.

Об изучении тройного акселя в паре

Андрей: Извини, я хотел дальше эту тему с ультра-си развить. А прыжки, например, тройной аксель? Что у вас там?

Илья: У нас был период изучения его.

Наталья: В марте прошлого года.

Андрей: Да, это я помню. А потом вы перестали. А сейчас думаете возвращаться к чему-то или нет?

Илья: Думаем. Думаем.

Наталья: Просто ждём, когда будет прям конец сезона.

Илья: Нам тогда вообще не хватило времени, а для этого нужно время.

Наталья: Да не то что не хватило времени. Мы в марте начали сначала на полу напрыгивать.

Андрей: Подожди, ладно. У Ильи был тройной аксель в юниорах, а у тебя что с тройным акселем?

Наталья: Мы начали напрыгивать на полу в том году, в марте.

Илья: Лучше меня прыгает на полу.

Наталья: Потом на льду на удочке я попрыгала тоже в марте. И на какой-то тренировке — в середине мы нарабатываем прыжки — нам говорят, что давайте дупель попрыгаем. Я просто прыгала. И как-то с запасом, хорошо. Мне говорят: «Наташ, давай в тройной аксель зайдёшь». Я не помню, как я так зашла, пошла надела шорты спасательные, покаталась минуты две-три. Хоп – и зашла, вкрутилась. Хотя сейчас так просто подумать, наверное, страшно зайти.

Андрей: Может, лучше не думать?

Наталья: Наверное, не надо думать.

Илья: Это было неприятное падение, на пятку туда (кивает головой назад).

Наталья: Ну, честно, было вообще не больно. Я зашла на первую попытку, вылетела и на пятку приземлилась. Зашла на вторую и, по крайней мере, на ход назад упала.

Илья: Наташа делала очень неплохие попытки.

Наталья: Притом что я раскрывалась в воздухе. Я вкручивалась и, вместо того чтобы дальше дожать группировку, я начинала раскрываться, потому что не знаю, как делать.

Илья: Конечно, в недокрут, но падала в недокрут уже на ход назад, то есть на одну ногу падала.

Наталья: Хотя это была первая попытка, по идее, на льду. А потом как-то мы хотели ещё попробовать, но в зале я ногу себе подвернула и сломала. В апреле с гипсом ходила, и всё, как-то закончилось моё изучение тройного акселя.

О необходимости красиво кататься со сложным контентом

Андрей: Вы всё время идёте по пути усложнения контента, и прыжки у вас классные и по набору — лутц, риттбергер. На Спартакиаде риттбергер у вас получился, наверное, одним из лучших среди пар, тем более что не так много его и делают. Но всё-таки в парах выигрывают те, кто создаёт образ отношений на льду, показывает хореографию, соединяет всё это. Что с этим будете делать?

Илья: Конечно, одним прыжком ничего не выиграешь.

Андрей: Я про это и говорю.

Наталья: Нужно всё показывать. У нас есть пары, которые красиво катаются. А мы хотим и сложность показывать, и красиво кататься.

Андрей: Мне в хореосеквенции у вас в этом сезоне не хватает танцевальности. Вы сами это видите или вам кажется, что всё ок?

Илья: Понимаете, в какой-то момент приходит решение, что надо в программе немножко выдохнуть, отдохнуть. Не накручивать какие-то позиции сложные. Я вот ложусь спиралькой, и мы с Наташей отдыхаем немножко. Потом опять статика небольшая. То есть нужно не мудрить особо, но и не совсем скатываться в простое.

Наталья: В том сезоне у нас была спираль в программе под Ave Maria очень быстрая, энергичная, и мы в ней очень уставали.

Илья: Вообще не отдыхали.

Кто более ответственный в паре

Екатерина: Кто у вас главный в паре? Есть кто-то, кто, может быть, больше заводила или кто больше следит. Ну, ты понятно, что спрашиваешь, взял ли он коньки, костюмы, когда выезжаете на соревнования. Может, кто-то вечно опаздывает — что-нибудь вот такого плана. Кто больше ответственный?

Илья: Главного в паре нет.

Наталья: Мне кажется, я больше ответственная.

Илья: Кто больше заводила… Кто больше заводила?

Наталья: Смотря какое настроение в какой-то день. Бывает, что я просто прихожу на тренировку…

Илья: Бывает, такая дикая приходит.

Наталья: В каком плане?

Илья: Ну, дикая. Поехали-поехали-поехали-поехали! Сделали подкрутку, дальше каскад: давай-давай-давай-давай, Илья, давай, молодец. У нас очень часто такие тренировки.

Наталья: Я более ответственная.

Илья: Почему?

Наталья: Потому что ты никогда не знаешь, во сколько тренировка, ничего не знаешь.

Илья: А зачем? Главное: я готов к ней. И я никуда не опоздаю, потому что Наташа мне всегда скажет.

Наталья: Да, я позвоню, если что, разбужу. Поэтому тут я ответственная. А вот заводила — нет такого. Бывает, что у меня настроение прям вот всё делать. А бывает, что я прихожу уставшая и не очень хочется что-то делать. Илья меня подбадривает.

О стремлении стать первой парой в сборной

Екатерина: Сейчас такая непростая ситуация, потому что, мне кажется, вы тоже попали вот в эту стезю. Сейчас есть юниоры, и им как-то главное — выйти в мастера, ещё у них есть какая-то определённая цель — посмотрим, что будет дальше. Те, кто уже где-то успел покататься, что-то завоевать — это другое. А вы попали в такой переломный момент, что сейчас уже бери хватай что-то, и хочется, чтобы была цель выходить на международные соревнования, в том числе чемпионаты Европы и мира, становиться третьей парой, чтобы была эта возможность, как раньше. И в чём тогда сейчас искать эту мотивацию? Какая у вас сейчас мотивация вообще выступать, тренироваться?

Илья: Ну, у нас какая конкуренция в парах. Это же очень интересно.

Екатерина: Хорошо, вы займёте третье место на чемпионате России, станете третьей парой в следующем сезоне, а дальше? Где искать мотивацию?

Илья: Мы не хотим становиться только третьими.

Наталья: Мы хотим стать первой парой.

Илья: Естественно.

Наталья: Вот наш стимул.

Екатерина: Это хорошо, мне нравится. Я удовлетворена. Засчитываю ответ.

Наталья: Если год назад мы могли подумать, чтобы стать только третьей парой, то сейчас нет такого, что мы думаем, что должны стать третьей парой.

Андрей: Мишину/Галлямова реально обыграть?

Наталья: Я думаю, да.

Екатерина: Если ребята уже Тарасову с Морозовым обыгрывали… (Наталья смеётся). А чего ты смеёшься? После этого у вас как-то появились силы и больше уверенности, что вам главное делать своё дело, и тогда даже такие сильные пары — серебряных призёров Олимпийских игр, между прочим, можете обыгрывать?

Наталья: Наверное, появились. Но в том сезоне как-то не особо. Это был первый сезон во взрослых, всё непонятно. В этом проще было кататься. Но мы не думаем, как бы обкатать лидеров нашей сборной. Просто в этом сезоне, мне кажется, поближе к ним стали.

Илья: Каждый сезон чуть поближе подходим.

Наталья: Как-то более реально смотрим на всё.

О международных стартах, комментариях и соцсетях

Екатерина: Сейчас за международными стартами следите?

Наталья: Да.

Илья: Я не очень.

Наталья: В парах я слежу только за моей подругой — Машей Павловой с Лёшей Святченко.

Андрей: Я так понимаю, за ними все практически наши следят.

Наталья: Наверное, да. Просто она моя подруга, я её поддерживаю.

Андрей: А вы читаете про себя комментарии?

Илья: Да, читаем.

Екатерина: Но вам это никак не мешает, если какой-то негатив есть?

Илья: Нет.

Наталья: Вообще всё равно. У каждого человека своё мнение.

Андрей: А история, которая сейчас в фигурном катании востребована — что жизнь в соцсетях позволяет монетизировать свою популярность и, скажем, ледовую работу. Вы планируете этим заниматься?

Илья: Нет, мы чисто для себя «тележку» свою скромную ведём, да и всё.