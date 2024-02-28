Алина Загитова сообщила о решении освоить новую профессию

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что планирует освоить новую профессию. Фигуристка предложила болельщикам отгадать, какая именно это будет профессия.

«Ребята, я приехала в Альметьевск осваивать новую профессию. Как вы думаете, какую?» — сказала Загитова в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Напомним, Алина Загитова не выступает на официальных соревнованиях с декабря 2019 года. Российская фигуристка является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командном турнире, чемпионкой мира 2019 года и чемпионкой Европы 2018 года.

Ранее стало известно, что в Казани будет построена школа по фигурному катанию Алины Загитовой. Сообщалось, что начало строительства спортивного объекта намечено на лето 2024 года.