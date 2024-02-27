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Загитова, Щербакова и Туктамышева будут капитанами команд на Кубке Первого канала

Загитова, Щербакова и Туктамышева будут капитанами команд на Кубке Первого канала
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Российские фигуристки Алина Загитова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева будут капитанами команд на Кубке Первого канала — 2024.

Тинькофф Кубок Первого канала по фигурному катанию 2024 года состоится 2–3 марта в спортивном комплексе «Юбилейный» в городе Санкт-Петербург. Ранее стал известен состав участников и запасных на этот турнир. Жеребьёвка соревнований состоится 1 марта на катке «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге.

Напомним, Загитова является обладательницей золотой и серебряной медали Олимпиады 2018 года, чемпионкой мира 2019 года и победительницей европейского чемпионата 2018 года. Щербакова — олимпийская чемпионка Пекина-2022 в одиночном катании, чемпионка мира и Европы. На счету Туктамышевой золото чемпионата мира и чемпионата Европы 2015 года.

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