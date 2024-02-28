Волосожар — о беременности: хочется есть всё красное: помидоры, малину, красные яблоки

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар рассказала, как протекает её третья беременность. О беременности фигуристки стало известно 14 февраля.

«Так интересно, что все три беременности получились совсем разные. Во-первых, с Анжеликой у меня не было токсикоза, но с Теодором и сейчас пришлось помучиться. Во-вторых, каждый раз тянет на совсем разные продукты. В первую беременность хотелось мандаринов. Не знаю, сколько я их вообще тогда съела. Во вторую — постоянно хотелось сладкого! Я за всю жизнь столько шоколадок не съела, сколько тогда. А теперь мне хочется есть всё красное: помидоры, малину, красные яблоки и прочее», — написала Волосожар на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Татьяна Волосожар вышла замуж за своего партнёра фигуриста Максима Транькова в августе 2015 года. В феврале 2017 года у пары родилась дочь Анжелика, а в мае 2021 года на свет появился второй ребёнок супругов — сын Теодор. Волосожар и Траньков объявили о завершении профессиональной карьеры в 2018 году.