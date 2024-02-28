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«Для девушек тут нет места». Загитова рассказала, что осваивает профессию буровика

«Для девушек тут нет места». Загитова рассказала, что осваивает профессию буровика
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что приехала в Альметьевск, чтобы освоить профессию буровика.

«Ребят, раскрываю вам профессию, которую я осваиваю. Конечно, она мне тяжело даётся, потому что буровики, на самом деле, занимаются сложной мужской работой, поэтому для девушек тут нет места. Но тем не менее я приехала посмотреть, как всё это устроено. Настоящие мужчины тут работают», — сказала Загитова в ролике, опубликованном в её телеграм-канале.

Ранее фигуристка сообщила, что отправилась в Альметьевск, где будет осваивать новую профессию, и предложила болельщикам отгадать, какая именно это будет профессия.

Напомним, Алина Загитова не выступает на официальных соревнованиях с декабря 2019 года. Российская фигуристка является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командном турнире, чемпионкой мира 2019 года и чемпионкой Европы 2018 года.

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