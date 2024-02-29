Бестемьянова рассказала о фигуристах, которые удивили её в этом сезоне

Олимпийская чемпионка по танцам на льду Наталья Бестемьянова рассказала, кто стал открытием для неё в сезоне-2023/2024.

«Конечно, этот сезон отличается от прошлого, он был достаточно интересным. Для меня очень важно, что на лёд вернулись Александра Степанова и Иван Букин. Стоит отметить, пара показала себя очень ярко. И были очень хороши Анастасия Мишина и Александр Галлямов — обе программы очень интересные. Прекрасно! Поздравляю их.

Очень хороши были Пётр Гуменник и Евгений Семененко. Называю Гуменника первым, потому что на чемпионате России выиграл произвольную. А Семененко вообще молодец — выиграл оба старта: чемпионата России и Спартакиаду сильнейших. Очень за него рада!

Хочется отметить Аделию Петросян — повзрослела и сильно раскрылась. Она была очень хороша. Это её рост, и мы за ней следим. Она прекрасна! И молодцы наши юниорки, которые выступали на прыжковом турнире. Конечно, Маргарита Базылюк потрясла абсолютно», — приводит слова Бестемьяновой Metaratings.

Напомним, в этом сезоне пьедестал на чемпионате России по прыжкам полностью заняли совсем молодые фигуристы. Среди мужчин победителем стал 15-летний Арсений Федотов, а Маргарита Базылюк, которой на момент соревнований было 12 лет, выполнила каскад из двух четверных прыжков. Пётр Гуменник установил рекорд на пятом этапе Гран-при по сумме баллов за две программы — более 300. Этот рекорд позже побил Евгений Семененко, выиграв Спартакиаду сильнейших — 2024.