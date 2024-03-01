Определились участники команд Щербаковой, Туктамышевой и Загитовой на Кубке Первого канала

Сегодня, 1 марта, прошла жеребьёвка команд для участия в Кубке Первого канала. Лидером синей команды стала олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова, красную команду возглавила чемпионка мира Елизавета Туктамышева, а главной в белой команде стала олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова.

В каждой команде выступят по две спортивные пары, по четыре одиночницы и одиночника, а также по два танцевальных дуэта.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом команд на Кубок Первого канала. Результаты жеребьёвки передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Синяя команда

Капитан — Анна Щербакова

Фигуристки: Аделия Петросян, Анна Фролова, Дарья Садкова, Вероника Яметова

Фигуристы: Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник, Дмитрий Алиев, Даниил Самсонов

Спортивные пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Елизавета Осокина — Артём Грицаенко

Танцевальные дуэты: Александра Степанова — Иван Букин, Софья Шевченко — Андрей Ежлов

Красная команда

Капитан — Елизавета Туктамышева

Фигуристки: Софья Муравьёва, Алиса Двоеглазова, Лидия Плескачёва, Мария Агаева

Фигуристы: Арсений Федотов, Лев Лазарев, Матвей Ветлугин, Александр Самарин

Спортивные пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Юлия Артемьева — Алексей Брюханов

Танцевальные дуэты: Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Екатерина Миронова — Евгений Устенко

Белая команда

Капитан — Алина Загитова

Фигуристки: Маргарита Базылюк, Ксения Синицына, Алина Горбачёва, Ксения Гущина

Фигуристы: Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Роман Савосин, Иван Рамзенков

Спортивные пары: Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков, Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

Танцевальные дуэты: Ирина Хавронина — Дэвид Нарижный, Софья Леонтьева — Даниил Горелкин