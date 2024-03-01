Определились участники команд Щербаковой, Туктамышевой и Загитовой на Кубке Первого канала

Сегодня, 1 марта, прошла жеребьёвка команд для участия в Кубке Первого канала. Лидером синей команды стала олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова, красную команду возглавила чемпионка мира Елизавета Туктамышева, а главной в белой команде стала олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова.
В каждой команде выступят по две спортивные пары, по четыре одиночницы и одиночника, а также по два танцевальных дуэта.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом команд на Кубок Первого канала. Результаты жеребьёвки передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Синяя команда
Капитан — Анна Щербакова
Фигуристки: Аделия Петросян, Анна Фролова, Дарья Садкова, Вероника Яметова
Фигуристы: Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник, Дмитрий Алиев, Даниил Самсонов
Спортивные пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Елизавета Осокина — Артём Грицаенко
Танцевальные дуэты: Александра Степанова — Иван Букин, Софья Шевченко — Андрей Ежлов
Красная команда
Капитан — Елизавета Туктамышева
Фигуристки: Софья Муравьёва, Алиса Двоеглазова, Лидия Плескачёва, Мария Агаева
Фигуристы: Арсений Федотов, Лев Лазарев, Матвей Ветлугин, Александр Самарин
Спортивные пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Юлия Артемьева — Алексей Брюханов
Танцевальные дуэты: Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Екатерина Миронова — Евгений Устенко
Белая команда
Капитан — Алина Загитова
Фигуристки: Маргарита Базылюк, Ксения Синицына, Алина Горбачёва, Ксения Гущина
Фигуристы: Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Роман Савосин, Иван Рамзенков
Спортивные пары: Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков, Наталья Хабибуллина — Илья Княжук
Танцевальные дуэты: Ирина Хавронина — Дэвид Нарижный, Софья Леонтьева — Даниил Горелкин