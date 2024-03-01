Главная соперница Валиевой по юниорам возобновляет карьеру

Американская фигуристка, бронзовый призёр чемпионата мира-2022 Алиса Лью объявила о возобновлении спортивной карьеры. Весной 2022 года она сообщила, что заканчивает соревноваться на профессиональном уровне.

В своём аккаунте в соцсетях она разместила видео, в котором тренирует тройные прыжки, а в конце видео появляется надпись «Сезон-2024/25. Возвращение на лед».

В 2020 году американская фигуристка была главной соперницей россиянки Камилы Валиевой на юниорском чемпионате мира. Российская фигуристка с мировым рекордом среди юниоров по сумме двух программ и опередила Лью более чем на 20 баллов и стала чемпионкой мира.

Напомним, 29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил на четыре года. Все результаты спортсменки во взрослой карьере были аннулированы.

18-летняя Алиса Лью — бронзовый призёр юниорского чемпионата мира (2020), серебряный призёр финала Гран-при среди юниоров (2019), двукратная чемпионка США (2019, 2020).