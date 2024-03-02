Команда Щербаковой лидирует после четырёх видов Кубка Первого канала

На Кубке Первого канала завершился четвёртый вид программы. В короткой программе у женщин победу одержала Ксения Синицына из команды Загитовой. Судьи оценили её выступление в 77,17 балла.
На втором и третьем местах месте расположились представительницы команды Щербаковой. Анна Фролова набрала 74,87 балла и стала второй. Тройку сильнейших замкнула Вероника Яметова — 73,29 балла.
Кубок Первого канала. Турнирная таблица после четырёх видов:
1. Команда Щербаковой — 45 баллов.
2. Команда Туктамышевой — 41.
3. Команда Загитовой — 40.
Первый соревновательный день на Кубке Первого канала завершится мужской короткой программой. Завтра, 3 марта программа соревнований продолжится конкурсом капитанов, челленджом с болельщиками и произвольной программой в исполнении спортивных пар, мужчин и женщин.