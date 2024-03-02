Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Командный турнир. День 1
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Команда Щербаковой лидирует после четырёх видов Кубка Первого канала

Команда Щербаковой лидирует после четырёх видов Кубка Первого канала
Аудио-версия:
Комментарии

На Кубке Первого канала завершился четвёртый вид программы. В короткой программе у женщин победу одержала Ксения Синицына из команды Загитовой. Судьи оценили её выступление в 77,17 балла.

На втором и третьем местах месте расположились представительницы команды Щербаковой. Анна Фролова набрала 74,87 балла и стала второй. Тройку сильнейших замкнула Вероника Яметова — 73,29 балла.

Кубок Первого канала. Турнирная таблица после четырёх видов:

1. Команда Щербаковой — 45 баллов.
2. Команда Туктамышевой — 41.
3. Команда Загитовой — 40.

Первый соревновательный день на Кубке Первого канала завершится мужской короткой программой. Завтра, 3 марта программа соревнований продолжится конкурсом капитанов, челленджом с болельщиками и произвольной программой в исполнении спортивных пар, мужчин и женщин.

Материалы по теме
Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на Кубке Первого канала
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android