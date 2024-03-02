Команда Щербаковой лидирует после четырёх видов Кубка Первого канала

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

На Кубке Первого канала завершился четвёртый вид программы. В короткой программе у женщин победу одержала Ксения Синицына из команды Загитовой. Судьи оценили её выступление в 77,17 балла.

На втором и третьем местах месте расположились представительницы команды Щербаковой. Анна Фролова набрала 74,87 балла и стала второй. Тройку сильнейших замкнула Вероника Яметова — 73,29 балла.

Кубок Первого канала. Турнирная таблица после четырёх видов:

1. Команда Щербаковой — 45 баллов.

2. Команда Туктамышевой — 41.

3. Команда Загитовой — 40.

Первый соревновательный день на Кубке Первого канала завершится мужской короткой программой. Завтра, 3 марта программа соревнований продолжится конкурсом капитанов, челленджом с болельщиками и произвольной программой в исполнении спортивных пар, мужчин и женщин.