Гущина отметила, что Загитова отлично справляется с ролью капитана на Кубке Первого канала

Российская фигуристка Ксения Гущина, выступающая в женском одиночном катании, отметила, что олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова отлично справляется с ролью капитана на Кубке Первого канала, где она возглавляет «белую» команду.
«Атмосфера была хорошая, добрая, позитивная. Алина, конечно, в качестве капитана отличная (улыбается)», — передаёт слова спортсменки с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Кубок Первого канала. Турнирная таблица после первого дня соревнований:
1. Команда Анны Щербаковой — 63 балла
2. Команда Алины Загитовой — 55.
3. Команда Елизаветы Туктамышевой — 53.
Турнир завершится в воскресенье, 3 марта.
Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.