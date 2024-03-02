Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Командный турнир. День 1
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гущина отметила, что Загитова отлично справляется с ролью капитана на Кубке Первого канала

Гущина отметила, что Загитова отлично справляется с ролью капитана на Кубке Первого канала
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Ксения Гущина, выступающая в женском одиночном катании, отметила, что олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова отлично справляется с ролью капитана на Кубке Первого канала, где она возглавляет «белую» команду.

«Атмосфера была хорошая, добрая, позитивная. Алина, конечно, в качестве капитана отличная (улыбается)», — передаёт слова спортсменки с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Кубок Первого канала. Турнирная таблица после первого дня соревнований:

1. Команда Анны Щербаковой — 63 балла
2. Команда Алины Загитовой — 55.
3. Команда Елизаветы Туктамышевой — 53.

Турнир завершится в воскресенье, 3 марта.

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.

Материалы по теме
Команда Щербаковой лидирует на Кубке Первого канала! Загитова и Туктамышева сильно отстали
Команда Щербаковой лидирует на Кубке Первого канала! Загитова и Туктамышева сильно отстали
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android