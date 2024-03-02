Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гущина отметила, что Загитова отлично справляется с ролью капитана на Кубке Первого канала

Российская фигуристка Ксения Гущина, выступающая в женском одиночном катании, отметила, что олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова отлично справляется с ролью капитана на Кубке Первого канала, где она возглавляет «белую» команду.

«Атмосфера была хорошая, добрая, позитивная. Алина, конечно, в качестве капитана отличная (улыбается)», — передаёт слова спортсменки с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Кубок Первого канала. Турнирная таблица после первого дня соревнований:

1. Команда Анны Щербаковой — 63 балла

2. Команда Алины Загитовой — 55.

3. Команда Елизаветы Туктамышевой — 53.

Турнир завершится в воскресенье, 3 марта.

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.