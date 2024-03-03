Елизавета Туктамышева поделилась настроем на решающий день Кубка Первого канала

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поделилась настроем на второй, решающий день Кубка Первого канала по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге.

Туктамышева принимает участие в КПК в качестве капитана Красной команды. После первого дня соревнований её коллектив идёт на последнем, третьем месте, набрав 52 очка.

«Сегодня новый день, новые эмоции, новый настрой. Мой любимый Питер! Сегодня даже солнце немного видно, вы представляете? Что за чудесный денёчек! Надеюсь, что с таким настроением мы его и закончим», — сказала Туктамышева в своих социальных сетях.

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.