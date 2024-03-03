Камила Валиева: я не принимала допинг сознательно и старалась следовать правилам

Российская фигуристка Камила Валиева, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе 2024 года отстранил на четыре года от соревнований из-за употребления допинга, заявила, что никогда не принимала запрещённые вещества сознательно и старалась следовать правилам.

«Я могу сказать, что я не принимала допинг сознательно. Я старалась следовать правилам. Я ехала на Олимпийские игры и настраивала себя так, что это прекрасный праздник спорта. Что это то место, ради которого ты так долго работал и мечтал. Я приехала и получила другие эмоции и другое отношение», — приводит слова спортсменки японское издание NHK.

Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу в конце декабря 2021 года, однако её результат стал известен только во время Олимпийских игр 2022 года, на следующий день после победного для россиян командного турнира по фигурному катанию. CAS аннулировал все достижения фигуристки во взрослой карьере и присудил сборной России бронзовую медаль Олимпиады.