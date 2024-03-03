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Командный турнир. День 2
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Валиева о провале на Олимпиаде: испугалась, что мне скажут тренеры. В тот момент и сдалась

Валиева о провале на Олимпиаде: испугалась, что мне скажут тренеры. В тот момент и сдалась
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Российская фигуристка Камила Валиева высказалась о своём провале в личных выступлениях на Олимпийских играх 2022 года, отметив, что испугалась критики со стороны тренеров за невыполненные прыжки. В личном катании спортсменка выступала уже после обнаружения в её допинг-пробе запрещённого вещества.

«Если я понимала, что я не делаю сальхов и не делаю аксель — а тем более я не сделала тулуп — надо было оставить этот тулуп и не пытаться дальше делать этот то ли двойной, то ли тройной сальхов и пойти уже дальше катать с тройными. А я испугалась, что мне скажут тренеры, почему не вошла во все прыжки. Наверное, в тот момент я и сдалась», — приводит слова спортсменки японское издание NHK.

Напомним, в январе 2024 года Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга.

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