«Все фотографируют и выкладывают, как ты упал». Валиева — о тренировках на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, как изменились её тренировки во время личных соревнований на Олимпийских играх 2022 года после того, как стало известно, что в её допинг-пробе обнаружили запрещённое вещество.

«До этого не было фотографов, а тут вся арена тренировочная с фотоаппаратами, все фотографируют и выкладывают сразу то, как ты упал», — приводит слова спортсменки NHK.

Напомним, допинг был обнаружен в пробе спортсменки, сданной в декабре 2021 года на чемпионате России. Обнародована эта информация была на следующий день после того, как сборная России с Валиевой в составе выиграла золото командного турнира, однако у фигуристки была возможность выступить и в личном турнире, где она стала четвёртой.