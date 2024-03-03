Валиева высказалась о выступлении на Олимпиаде под нейтральным флагом

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, как она относится к тому, что спортсмены из России должны выступать под нейтральным флагом. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) сама фигуристка также была нейтральной спортсменкой.

«Смешанные чувства, затрудняюсь сказать. Это обидно, но как спортсмены мы не можем повлиять на ситуацию, которая происходит вне катка», — приводит слова Валиевой NHK.

Напомним, на Олимпийских играх с 2018 по 2022 год россияне выступали как нейтральные спортсмены из-за проблем с допингом в России, однако на чемпионатах мира и Европы представляли страну с флагом и гимном. С 2022 года атлеты могут выступать на международных турнирах только в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов.