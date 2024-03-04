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Камила Валиева выступит в ледовом шоу в Китае

Камила Валиева выступит в ледовом шоу в Китае
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Российская фигуристка Камила Валиева сообщила, что примет участие в ледовом шоу в Китае. Спортсменка отметила, что проект сейчас находится на стадии разработки, а также подчеркнула, что будет исполнять в шоу главную роль.

«Мы сейчас разрабатываем очень интересное шоу в Китае. Нескромно скажу, что роль главной героини на льду катать буду я, а всё остальное действо будет происходить вокруг меня. Будут потрясающие танцоры, артисты, музыканты, всё это будет на сцене. Готовим очень масштабное действие, надеюсь, у нас всё получится и будет интересно. Будет ли шоу только в Китае? Нет», — приводит слова Валиевой ТАСС.

Напомним, ранее Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации российской спортсменки отсчитывается с декабря 2021 года, когда была сдана положительная допинг-проба.

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