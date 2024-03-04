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Худайбердиева поблагодарила коллег по сборной после выступления на Кубке Первого канала

Худайбердиева поблагодарила коллег по сборной после выступления на Кубке Первого канала
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Чемпионка России 2023 года, российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, поблагодарила партнёров по команде после выступления на Кубке Первого канала.

«Друзья, спасибо большое за тёплые слова. Вы знаете, как сильно я люблю и уважаю всех своих коллег. И как спортсменов, и как обычных людей! Это был самый потрясающий Кубок Первого канала! Столько души прямо сейчас во всей сборной, как тут не болеть и не переживать. Вне зависимости от цвета команды – мы едины!» – написала Худайбердиева в своих социальных сетях.

Отметим, что Худайбердиева и Базин выступали в первый день соревнований в ритм-танце за команду Елизаветы Туктамышевой и принесли 9 баллов из 10 возможных. В итоге их команда заняла второе место, уступив «синим» во главе с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой.

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