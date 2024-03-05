Тарасова — о КПК: мне действительно понравилось

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР и наставник множества олимпийских чемпионов, поделилась впечатлениями о Кубке Первого канала.

«Мне очень понравилось! Скажу честно, что в прошлом году у меня не получилось посмотреть этот турнир, но сейчас мне действительно понравилось. Очень впечатляли и задания, и программы, и обстановка очень дружелюбная. Видно, что всем участникам очень нравится, все в прекрасном настроении, это тоже очень важно», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Специалист отметила важность такого рода турниров для спортсменов, при этом не стала сравнивать Кубок Первого канала с чемпионатом мира, стартующим 18 марта в Монреале, Канада.

«Всё равно мне больше интересны чемпионаты Европы и мира – я люблю соревнования, а это больше увеселительное мероприятие. Которые, наверное, тоже нужны», — добавила тренер ТАСС.