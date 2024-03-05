Журанков: фигуристы — ненормальные люди. Они даже в шоу-турнире устроили дикое рубилово

Комментатор фигурного катания Андрей Журанков порассуждал о карьере фигуристов и их конкуренции.

«Конечно, фигурное катание — это не спорт, сто процентов не спорт. Ну посмотрите: Кубок Первого канала — это шоу-турнир. Двухдневный шоу-турнир, который сделан Первым каналом. Кстати, сделан весьма неплохо.

Я начал сравнивать — где в других видах спорта подобное? Матчи звёзд в хоккее, баскетболе, гонки звёзд в биатлоне. Но там хоккеисты выходят и валяют дурака. Они не убиваются на льду. Они прутся, три в одного вратаря выходят, не забивают, всякие трюки. А здесь люди выходят — на шоу-турнире — и шарашат четверные круче, чем на чемпионате мира! Выходят и плачут от того, что чего-то не сделали. Это что, спорт? Спорт, получается. Они ненормальные люди. Они даже в шоу-турнире устроили дикое спортивное рубилово. А как друг за друга болели? Как им не хватает командности в их обычном виде спорта!" — сказал Журнаков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».