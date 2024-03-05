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«Почему Лазарев не обогнал Федотова?» Боброву и Журанкова возмутили оценки мужчин на КПК

«Почему Лазарев не обогнал Федотова?» Боброву и Журанкова возмутили оценки мужчин на КПК
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Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» возмутились оценками мужских прокатов произвольной программы на Кубке Первого канала, который прошёл с 1 по 3 марта в Санкт-Петербурге.

Журанков: Я думаю, у многих возник вопрос: почему Лазарев не первый? Почему Лазарев вообще не обогнал Федотова? 192,47 у Льва и 192,74 у Арсения. Такое ощущение, будто перепутали цифры, надо было по-другому поставить.

Боброва: Представляешь, как должно быть обидно Льву Лазареву в этой ситуации? Это когда ты сделал настолько максимум — не только свой, а вообще в мире — и ты проигрываешь. И не одному проигрываешь, а двум.

Напомним, победу в Кубке Первого канала одержала команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой. По итогам произвольной программы Лев Лазарев расположился на третьем месте (192,47). Победителем стал Даниил Самсонов, представляющий команду Анны Щербаковой. Он набрал 197,51 балла. Второе место занял Арсений Федотов из команды Елизаветы Туктамышевой, набравший 192,74 балла.

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