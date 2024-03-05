Боброва — об эстафетах на КПК: весёлые старты. Я читала регламент и смеялась

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва комментатор фигурного катания Андрей Журанков высказались об эстафетах на Кубке Первого канала.

«Эстафета — это весёлые старты. Я читала регламент и смеялась. Вперёд, назад, на одной ноге… Дальше — фонарики! Я не сдержалась и в чат учеников своей любительской группы, отправила: ребята, зацените регламент Кубка Первого канала! А я напоминаю, что эту эстафету будут проходить мастера спорта международного класса, чемпионы мира и олимпийские чемпионы. Мои ученики посмеялись – а что мы там не выступаем? Был один отличный комментарий: А как они будут это делать, их же тренеры явно к этому не готовили?

Но было весело, ребята получили удовольствие. Когда я всё это посмотрела, первая мысль, которая пришла мне: впервые в истории фигурного катания данное соревнование было чётко понятно зрителю. Почему, кто выиграл — были секунды, в чём сложность эстафеты — это понятно зрителю. И сразу видно, кто пришёл, кто успел, у кого не получаются фонарики. И вот это единственный вариант фигурного катания, когда понятно зрителю", — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

«Эти люди, которые принимали участие в эстафете, в последний раз делали змейки и фонарики много-много лет назад. Гуменник — почти двадцать лет назад, а Рита Базылюк относительно недавно», — добавил Журанков.