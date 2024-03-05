Боброва: очень важный момент Кубка Первого канала — прокат Самарина. Вот так нужно уходить

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва высказалась о завершении карьеры призёра чемпионата Европы Александра Самарина.

«Для меня один из очень важных моментов этого турнира — прокат Саши Самарина. Как рыдали Соколовская, Худайбердиева. Как откатал Саша! В голове сразу фраза — вот так нужно уходить! На высокой ноте. Да, с тройными, но с таким «Яблочком»! Там ещё и его архивные видео показали на экране. Стояли все команды, встали трибуны — не хватало только на всю трибуну плаката «Спасибо за карьеру». Да, возможно, Саша на международных турнирах не всегда хватал звёзды с небес. Есть медаль чемпионата Европы, это здорово. К концу карьеры классные программы пошли. Но это был классный момент на Кубке Первого канала», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Напомним, Александр Самарин объявил о завершении карьеры сразу после проката произвольной программы на Всероссийской Спартакиаде сильнейших — 2024 в Магнитогорске. Однако Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) включила его в число участников Кубка Первого канала.