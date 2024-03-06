Жена Костомарова: восхищаюсь Романом, с каким достоинством он всё это проходит

Российская фигуристка Оксана Домнина, жена олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, высказалась о документальном фильме «Роман Костомаров: рождённый дважды».

«Хочу сказать спасибо всей команде, ребятам. Мы поделились кусочком нашей жизни. Когда предложили снимать документальный фильм, не думала, что он попадёт в кинотеатры, платформы. Не думала об этом. Понимала, что Роман будет занят и с психологической точки зрения ему будет легче адаптироваться к жизни. Конечно, это всё равно тяжело. Но эта занятость поддерживала и вдохновляла.

Не видела фильм, завтра посмотрю со всеми впервые. Но я тоже думаю, что равнодушным он никого не оставит. Для нашей семьи это способ окунуться в то, что было год назад. Сейчас Роман улыбается, смеётся, вдохновляет этим людей. Восхищаюсь мужем, с каким достоинством он всё это проходит.

Желаю всем никогда не сдаваться. Бывает много проблем, но сдаваться не нужно. И всем здоровья», — передаёт слова Домниной корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.