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Костомаров — о документальном фильме: никого не оставит равнодушным, берите носовые платки

Костомаров — о документальном фильме: никого не оставит равнодушным, берите носовые платки
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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров на пресс-конференции, посвящённой выходу документального фильма «Роман Костомаров: рождённый дважды», высказался об эмоциях, которые может подарить лента.

«Думаю, что фильм никого не оставит равнодушным. Берите с собой носовые платки (смеётся). Но постарался сделать так, чтобы и улыбки он вызывал. Приходите, смотрите. Это то, что передаёт силу любви, характера. Думаю, что можно будет передать это всё зрителю и поделиться частичкой нашей жизни», — передаёт слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, премьерный показ документального фильма о Костомарове состоится 7 марта на выставке «Россия» в павильоне №75 на ВДНХ.

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