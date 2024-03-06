«Ты о чём вообще?» Домнина рассказала, как предложила Костомарову вернуться на лёд

Российская фигуристка Оксана Домнина, жена олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, рассказала, как предложила супругу вернуться на лёд.

«Когда я стала предлагать: «Ну давай, давай, на конёчки!» Роман реагировал: «Ты о чём вообще?» Я не думала, что всё это может произойти в столь короткие сроки. Меня это восхищает», — передаёт слова Домниной корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, 10 января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован в реанимацию с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений у спортсмена развился некроз периферийных сосудов, после чего врачами было принято решение об ампутации конечностей. Позже Костомаров прошёл процедуру протезирования и вышел на лёд в декабре прошлого года, выступив на юбилейном шоу Ильи Авербуха.