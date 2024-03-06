Жена Костомарова: огромное спасибо всем, кто переживал, молился и поддерживал Романа

Российская фигуристка Оксана Домнина, жена олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, поблагодарила людей, поддержавших её мужа в тяжёлый период.

«Хочу сказать огромное спасибо, кто переживал, молился и поддерживал Романа. Находясь рядом в самые тяжёлые моменты, чувствовала эту всеобщую поддержку. Передавали налучшие пожелания. Моей лучшей поддержкой была вера. Всем и каждому спасибо!

Вся моя спортивная карьера, все мои нагрузки, весь спортивный путь закалил меня. В этой ситуации мне это очень сильно помогло», — передаёт слова Домниной корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, 10 января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован в реанимацию с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений у спортсмена развился некроз периферийных сосудов, после чего врачами было принято решение об ампутации конечностей. Позже Костомаров прошёл процедуру протезирования.