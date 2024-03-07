Туктамышева — о своей карьере: я не человек, который сожалеет, люблю смотреть вперёд

Российская фигуристка, чемпиона мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева ответила на вопрос, хотела ли она что-то изменить в своей карьере.

«Есть ли что-то, что хотела бы изменить в своей карьере? Если говорить о том, что я бы хотела изменить, это сразу говорим, значит, о каком-то сожалении. А я не человек, который сожалеет, я тот, который любит смотреть вперёд и искать возможности, поэтому, наверное, ничего», — рассказала Туктамышева в новом выпуске шоу «БеС Комментариев» на YouTube-канале Евгении Медведевой.

Напомним, Туктамышева приняла решение о паузе в карьере, чтобы начать заниматься саморазвитием и другими интересующими её сферами. 26-летняя спортсменка объявила об этом в социальных сетях перед началом сезона-2023/2024.