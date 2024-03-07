«Волшебной таблетки не существует». Туктамышева — о допинге в фигурном катании

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала об отсутствии смысла в применении допинга в фигурном катании.

«Существует ли вообще волшебная таблетка для фигуриста, которая поможет делать всё то, что делаем мы? Вообще нет. Я вообще не представляю, зачем в фигурном катании допинг. Ну, у меня просто такая голова дурная, что мне вообще вот чуть-чуть меня может что-то выбить, и всё, я могу как-то… Ну, раньше, по крайней мере, так было. То есть у меня всё от головы.

Не знаю, если найдётся таблетка, которая придаёт тебе 100% уверенности и чётко ты будешь понимать, что тебе нужно делать, супертехнику тебе даст, то это было бы круто. Но такой таблетки не существует. Типа ты всё равно должен именно концентрироваться на своих движениях и на координации. А чтобы сделать офигенную координацию, тебе только работать надо много. И всё. Я не знаю, что ещё делает хорошую координацию. Какая таблетка может сделать хорошую координацию?» — сказала Туктамышева в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.