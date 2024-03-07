Туктамышева — о сумасшедшем фанате: мужик преследовал, говорил, что в аквапарк отвезёт

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о фанате, который её преследовал.

«Один мужик преследовал. Около дома стоял, ждал около калитки несколько дней. Постоянно стоял там, я выходила, он шёл за мной, я чуть ли не убегала от него. Он уходил и предлагал мне куда-то уехать вместе, говорил, что меня в аквапарк отвезёт (смеётся). Я такая: «Блин, как круто!»

Не знаю, что он думал. Пришлось звонить менеджеру, чтобы она как-то разрулила эту ситуацию. Реально страшно было. Я выхожу из дома, а мужик этот стоит. И типа фиг знает, что там может случиться. Просто написали ему такое письмо, что если ещё раз мы его увидим, то можно будет просто в суд подавать. И всё. Он как бы отстал», — сказала Туктамышева в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.