Бах — о Валиевой рядом с Путиным на Играх будущего: её использовали в политических целях

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о том, что российская фигуристка Камила Валиева сидела рядом с президентом России Владимиром Путиным на церемонии открытия турнира Игры будущего в Казани.

«Теперь вдобавок ко всему её использовали в политических целях, заставив стоять рядом с президентом Путиным на церемонии открытия так называемых Игр будущего, демонстрируя неуважение ко всем мировым антидопинговым правилам», – приводит слова Баха Associated Press.

Напомним, 29 января CAS принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Россию золотых медалей Олимпиады-2022 в командном турнире по фигурному катанию, а саму Камилу — титула чемпионки Европы, чемпионки России, чемпионки России по прыжкам и медалей нескольких Гран-при России.