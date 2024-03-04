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Сергей Лавров: деятельность МОК и лично Томаса Баха — это предательство идеалов олимпизма

Сергей Лавров: деятельность МОК и лично Томаса Баха — это предательство идеалов олимпизма
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал деятельность Международного олимпийского комитета (МОК) и президента организации Томаса Баха. Глава МИД России подчеркнул, что своими решениями МОК нарушает все принципы олимпийского движения.

«Были случаи бойкотов, мы бойкотировали Игры в Лос-Анджелесе, Запад бойкотировал Игры в Москве. Потом вроде бы всё устоялось. Но то, что сейчас происходит со спортивным движением, что сейчас делают руководители Международного олимпийского комитета и лично Томас Бах — я считаю это предательством всех идеалов олимпизма», — приводит слова Лаврова ТАСС.

Напомним, большинство российских спортсменов отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее МОК объявил о допуске россиян и белорусов на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.

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