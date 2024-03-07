Туктамышева — о прозвище Императрица: сейчас уже иногда поднадоедает

Российская фигуристка и чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, откуда появилось её прозвище Императрица и почему сейчас оно ей немного надоедает.

«Откуда пошло у моих фанатов, я не знаю, но я ещё в детстве, когда каталась лет в 14−15, первый год во взрослых каталась. У меня было красное платье, и я чаще всего выигрывала соревнования. И, видимо, от моего имени как-то они решили создать группу «Алая императрица Елизавета Туктамышева» во «ВКонтакте» ещё. Эта группа создалась, начали в комментариях писать, и всё, я как бы подумала, ну, в целом неплохо.

Нравится ли мне? Ну, вначале точно нравилось. Ну, это прикольно, когда ты только начинаешь свой путь, а тебе сразу такое вот прозвище дают, это круто. Сейчас уже иногда как бы поднадоедает, что только вот с этим как-то ассоциируют иногда меня. Но в целом это не такое плохое… Я же тоже не чувствую, что я императрица. Называют и называют. Хорошо, что у каждого есть какая-то, ну, кличка», — рассказала Туктамышева в YouTube-шоу Медведевой «БеС комментариев».