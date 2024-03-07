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Евгения Медведева: после обложки Maxim мне такое начали присылать, что врагу не пожелаешь!

Евгения Медведева: после обложки Maxim мне такое начали присылать, что врагу не пожелаешь!
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Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании 24-летняя российская фигуристка Евгения Медведева на своём YouTube-канале откровенно рассказала, как на неё повлияла съёмка для мужского журнала Maxim в купальнике.

Медведева: После того как я снялась на обложку Maxim, мне пришлось закрыть директ. Такое начали присылать, что врагу не пожелаешь!
(Елизавета) Туктамышева: А ты не пожалела в итоге, что снялась?
Медведева: Нет, я не пожалела, меня это раскрыло как женщину. Да, я попереживала, конечно, но потом я подумала… Друзья, когда у вас есть обложка Maxim и когда ты находишься на отдыхе и думаешь, выкладывать мне фотку в купальнике или нет, то вспоминаешь, что снимался для обложки журнала Maxim, и спокойно выкладываешь фотографию в купальнике. Это придаёт такой уверенности внутренней.

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