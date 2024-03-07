Костомаров: если бы не было жены, думаю, что не справился бы

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров выразил благодарность своей жене Оксане Домнине.

«Если бы не было жены? Думаю, что нет, не справился бы. Было бы гораздо сложнее. Но, конечно же, у меня есть мамуля, но всё равно я всегда чувствовал, что мама – взрослый человек, мама очень сильно переживает за то, что происходит со мной. Боюсь, что, если бы она была со мной рядом, я бы скорее маму свою потерял, чем себя. Счастлив, что у меня есть такая сильная любимая жена. Благодаря ей я и выжил», — передаёт слова Костомарова с премьеры документального фильма «Роман Костомаров: рождённый дважды» корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, 10 января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован в реанимацию с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений у спортсмена развился некроз периферийных сосудов, после чего врачами было принято решение об ампутации конечностей. Позднее Костомаров прошёл процедуру протезирования и вышел на лёд в декабре 2023 года, выступив на юбилейном шоу Ильи Авербуха.