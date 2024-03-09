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Муравьёва, Медведева, Степанова и Букин получили спецпризы от жюри «Русского вызова»

В Санкт-Петербурге завершился турнир шоу-программ «Русский вызов». Стали известны обладатели специальных призов от жюри по итогам соревнований.

Приз «За единение музыки и катания» получила серебряный призёр чемпионата России 2024 года Софья Муравьёва, которая выступила с номером под песню «Лучшее в тебе», посвящённым Сергею Гринькову.

Приз от Кимин Кима, премьера Мариинского театра, получили Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, выступившие под хиты группы «Браво». Хореограф Егор Дружинин отметил прокат Александры Степановой и Ивана Букина под композицию «Реченька» в исполнении Евгении Рябцевой и Gurude.

Виктория Ивакова наградила Евгению Медведеву, показавшую прокат под произведение Сергея Рахманинова «Вокализ, опус 34, № 14» в исполнении Аиды Гарифуллиной. А сама Гарифуллина отметила Михаила Коляду, выступившего с женой Дарьей под песню «Я тебя никогда не забуду» из оперы «Юнона и Авось». Хореограф Алла Сигалова отдала приз Анне Фроловой, показавшей прокат в образе Царевны-Лебедь.

Борис Эйфман отметил выступление Романа Савосина в образе Шарикова из «Собачьего сердца», а актёр Сергей Безруков наградил Ксению Синицыну, катавшую номер под стихотворение Ильи Малышева «Девять страничек, страшные строчки».

Трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» доступны в Okko.