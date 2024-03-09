Видео трогательного проката Костомарова и Домниной на турнире «Русский вызов»

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров выступил на турнире шоу-программ «Русский вызов» в паре с Оксаной Домниной. Соревнования прошли сегодня, 9 марта, в Санкт-Петербурге.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео трогательного номера о своей судьбе в исполнении олимпийского чемпиона Романа Костомарова и его супруги Оксаны Домниной.

Напомним, 10 января 2023 года фигурист был госпитализирован в реанимацию с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений у спортсмена развился некроз периферийных сосудов, после чего врачами было принято решение об ампутации конечностей. Позднее Костомаров прошёл процедуру протезирования и впервые вышел на лёд в декабре 2023 года, выступив на юбилейном шоу Ильи Авербуха.