Алексей Ягудин победил на турнире шоу-программ «Русский вызов» второй год подряд

Российский фигурист Алексей Ягудин, олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании, победил на турнире шоу-программ «Русский вызов», проходившем сегодня, 9 марта, в Санкт-Петербурге. Спортсмен выиграл соревнования второй год подряд, выступив под живое исполнение стихотворения «Мгновения» Роберта Рождественского.

Второй на турнире стала победительница и призёр чемпионатов мира и Европы в одиночном катании Елизавета Туктамышева, которая представила номер под «Реквием» Марины Цветаевой.

Замкнули тройку лидеров сразу несколько спортсменов: Ксения Синицына (стихотворение Ильи Малышева «Девять страничек, страшные строчки»), Оксана Домнина и Максим Шабалин (композиция «Тропы» в исполнении Пелагеи), а также Мария Петрова и Алексей Тихонов (по мотивам «Ёжика в тумане» и «Ноктюрна №20» Фредерика Шопена).

Трансляции турнира шоу-программ «Русский вызов» доступны в Okko.