Костомаров — о поездке на ОИ под нейтральным флагом: на усмотрение каждого спортсмена

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров высказался о поездке сборной России на Олимпийские игры – 2024 в Париже под нейтральным флагом.

«Мне трудно сказать, как бы я делал это на сегодняшний день. Думаю, это должно быть решение спортсменов, тренеров, которые всю жизнь тратят на то, чтобы добиться наивысшего результата, олимпийского золота. Да, конечно, ситуация очень сложная. Без гимна, без флага. Но это уже выбор каждого человека, который либо готов там выступать под нейтральным, либо не готов. Это на усмотрение каждого спортсмена», – сказал Костомаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Валерией Кукалевой и Дарьей Кирюхиной.

Напомним, летом прошлого года FIG объявила о допуске российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой с 1 января 2024 года. 32 атлета из Беларуси получили нейтральный статус. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

Полное интервью с Романом Костомаровым читайте на «Чемпионате» в 10:00

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