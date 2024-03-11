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Роман Костомаров прокомментировал допинговое дело Камилы Валиевой

Роман Костомаров прокомментировал допинговое дело Камилы Валиевой
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Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров высказался о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Костомаров заявил, что не знает, кто виноват в произошедшем.

«Если честно, я не знаю, кто виноват. И не берусь судить. Поэтому я не знаю. Я подробных деталей всего этого не знаю. Добавить нечего», — сказал Костомаров в интервью корреспондентам «Чемпионата» Валерии Кукалевой и Дарье Кирюхиной.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с декабря 2021 года, когда была сдана положительная допинг-проба. Результаты Валиевой за этот период аннулированы.

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