«Мне не хватало и Саши Трусовой, и Ани Щербаковой». Радионова — о фигуристках в сезоне

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2015 по фигурному катанию Елена Радионова заявила, что ей не хватало Александры Трусовой и Анны Щербаковой в минувшем сезоне.

«Не хватало ли Туктамышевой в этом сезоне? Нельзя сказать, что не хватало только Лизы, мне не хватало и Саши Трусовой, и Ани Щербаковой. Хорошо, что в сезоне была Камила Валиева. Для неё это был непростой сезон в физическом, моральном плане. Но у нас много хороших фигуристок, та же Аделия Петросян, было на кого смотреть, ну и, конечно, ждём новых звёздочек», — приводит слова Радионовой «Матч ТВ».

Напомним, Валиева по решению CAS была дисквалифицирована на четыре года в связи с нарушением антидопинговых правил. Её награды начиная с 21 декабря 2021 года аннулированы. С этого момента фигуристка перестала посещать тренировки.