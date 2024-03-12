Фигурное катание, финал ГП России среди юниоров: когда пройдёт, расписание, где смотреть

Кубок федерации (финал Гран-при России среди юниоров) пройдёт с 13 по 16 марта 2024 года в олимпийском ледовом дворце «Айсберг» (федеральная территория Сириус). В соревнованиях примут участие представители женского и мужского одиночного катания, а также спортивные пары и танцоры на льду. При этом окончательный список участников до сих пор неизвестен.
Публикуем расписание турнира:
13 марта, среда
Танцы на льду, КМС, ритм-танец
18:30
Пары, КМС, короткая программа
20:00
14 марта, четверг
Танцы на льду, КМС, произвольный танец
14:00
Пары, КМС, произвольная программа
15:45
Девушки, короткая программа
17:20
Юноши, короткая программа
19:00
15 марта, пятница
Юноши, произвольная программа
13:30
Девушки, произвольная программа
15:25
Отметим, что трансляции турнира покажет официальный сайт Первого канала.