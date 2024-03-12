Фигурное катание, финал ГП России среди юниоров: когда пройдёт, расписание, где смотреть

Кубок федерации (финал Гран-при России среди юниоров) пройдёт с 13 по 16 марта 2024 года в олимпийском ледовом дворце «Айсберг» (федеральная территория Сириус). В соревнованиях примут участие представители женского и мужского одиночного катания, а также спортивные пары и танцоры на льду. При этом окончательный список участников до сих пор неизвестен.

Публикуем расписание турнира:

13 марта, среда

Танцы на льду, КМС, ритм-танец

18:30

Пары, КМС, короткая программа

20:00

14 марта, четверг

Танцы на льду, КМС, произвольный танец

14:00

Пары, КМС, произвольная программа

15:45

Девушки, короткая программа

17:20

Юноши, короткая программа

19:00

15 марта, пятница

Юноши, произвольная программа

13:30

Девушки, произвольная программа

15:25

Отметим, что трансляции турнира покажет официальный сайт Первого канала.