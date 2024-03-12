«3 часа потрясающего действа, и потом 30 минут позора». Журанков — о судействе шоу-турнира

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков высказались о судействе турнира шоу-программ «Русский вызов». Напомним, он проходил 9 марта в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Андрей: Потрясающе все катилось, пока не начали выставлять оценки. Извините, ребята, это просто позор. Это провал. Сделать 3 часа 30 минут потрясающего действа и потом 30 минутами всё это просто убить. Это было ужасно.

Екатерина: Я не хочу произносить таких громких речей, как ты, но я согласна, что окончили не на высокой ноте — это очень всех подкосило и расстроило. Могу сказать только одно: я была уверена в профессионализме этой идеи и что, когда судьи приехали, с ними провели брифинг. Они же должны были обсудить, кто кому что даёт. А получилось, что один отдаёт приз, другой говорит «а у меня он тоже», начинают пересматривать, и эта заминка… Они должны были собраться, всё это распределить, как условно делается в КВН — Первый канал это делал и умеет делать.

Андрей: Ребят, есть такое понятие на телевидении — продюсерская группа. Она отвечает за всю организацию того, что происходит в кадре. Они отвечают за то, чтоб весь сценарий был проработан. Продюсерская группа была обязана проработать судей, всё им объяснить. Потому что, когда они начали выставлять оценки, стало понятно, что у них нет единых критериев. Вообще. Они не понимали, по какому принципу будут ставить.