Худайбердиева — о «Русском вызове»: первое место как женщина отдам Лизе Туктамышевой

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая с Егором Базиным в танцах на льду, выделила номера на турнире шоу-программ «Русский вызов», которые ей больше всего понравились.

«Не буду говорить, какие номера меня не зацепили – они были хорошими, но показательными. Не шоу, а просто показательные. Сделаны качественно, красиво. Хорошее катание, но для меня это не было шоу. Но таких номеров было мало – в основном очень много все поработали и отнеслись ответственно.

Мой топ? Топ-3 не скажу, но… Я отдам первое место как женщина Лизе Туктамышевой, потому что я когда сидела и смотрела вживую… Лиза особенная была, мне кажется, она это очень чувствует. Прикольно сделано на слова, которые читает Алиса Бруновна [Фрейндлих] – «меня не станет», и она ложится на лёд. В тумане в этом… Классно. В принципе, стихи – это что-то не обычное. Я прям расплакалась под конец. Очень понравился номер.

Второй раз я расплакалась на «Ёжике в тумане». Не видела этого на репетициях и на выступлениях, но сегодня или вчера вечером пересмотрела в записи. Мне это так понравилось – что они не проговаривали диалоги. Они отыгрывали, но не было вот этого. Работает то, что они семья, мы прекрасно знаем их отношение друг к другу», — сказала Худайбердиева в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».